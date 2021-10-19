Ekonomi Bakan Muş Cumhuriyet tarihinde ilk diyerek duyurdu Türkiyenin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1in üzerine çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Muş Cumhuriyet tarihinde ilk diyerek duyurdu: Türkiyenin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1in üzerine çıktı
Bakan Mehmet Muş

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de yüzde 0,14 2000'de yüzde 0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin" dedi.

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