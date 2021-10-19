Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de yüzde 0,14 2000'de yüzde 0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin" dedi.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı.



Bu rakam;

1980'de %0,14

2000'de %0.43 idi.



Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.



Bu başarı Türkiye'nin. pic.twitter.com/9HTQOa3Rq4 — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 19, 2021

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