Ekonomi Bakan Muş İhracat 209,5 milyar dolara çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş: İhracat 209,5 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Muş "İhracatımız 2022 Ocak-Ekim döneminde 2021'e göre yüzde 15,4 artarak 209,5 milyar dolar oldu." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Muş: İhracat 209,5 milyar dolara çıktı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş 10 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'ten fazla artış oldu.
Konuyla ilgili konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Bakan Mehmet Muş, "İhracatımız 2022 Ocak- Ekim dönemlerinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.

BAKAN MUŞ GÜNCEL RAKAMLARI AÇIKLADI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak-Ekim aylarına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Bakan Muş'un açıkladığı verilere göre ihracat, 2022 Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 15,4 yükselerek 209,5 milyar dolar oldu.

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