Bakan Muş: Türkiye toplam petrol tüketiminin yüzde 25’ini üretir konuma geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş
Bakan Mehmet Muş, partisinin seçmenleriyle düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapılan programın açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptı. Başkan Demir’in ardından söz alan Bakan Mehmet Muş, ekonomik ve siyasi açıklamalarda bulundu.
HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıkladıktan sonra sınır dışı tezkeresi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Muş, “Türkiye’yi zenginleştirip, büyüteceğiz. ’Özerklik getirip, Afrin’i geri alacaklarını’ söylüyorlar. Orada olan düşman askeri mi? TSK oraya neden girdi? Orada PKK otonom bir yapı kurmasın diye girildi. Ne yapıp edip, oranın temizlenmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Orada şuan TSK görev yapıyor. Bizim güvenliğimiz için oradalar. Peki, asker sınır dışına nasıl gidiyor. Tezkere ile gider. Süresi dolunca uzar. Peki, tezkereyi meclise kim gönderir? Cumhurbaşkanı gönderir. HDP’nin desteklediği bir cumhurbaşkanı tezkere gönderebilir mi? Onun için Türkiye’de siyasetin alengirli işlerden temizlenmesi için 14 Mayıs seçimleri bir fırsattır. Milletin öyle bir cevap vermesi lazım ki bir daha kimse böyle işlerin içerisine girmesin” şeklinde konuştu.