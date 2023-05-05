Bakan Muş: Türkiye toplam petrol tüketiminin yüzde 25’ini üretir konuma geldi

Gabar’da bulunan petrol ile birlikte Türkiye’nin günlük petrol üretiminin 80 bin varilden 180 bin varile çıktığını dile getiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Biz Türkiye’yi zenginleştirmek, güçlendirmek, refahını arttırmak istiyoruz. Tüm inancımız, hedefimiz ve çabamız bu yönde. Türkiye’nin bir belirsizliğe, bilinmeze gitmesine asla müsaade etmemiz lazım. Devlet yönetmek ciddiyet isteyen bir iş. Sadece Erdoğan muhalifliğiyle bir araya gelip, memleket yönetilmiyor. Sonrasında tüm fatura vatandaşa çıkıyor. Türkiye koalisyondan çok çekti. Biz en fazla 3 partili koalisyon gördük, şu anda 7 partili bir koalisyon Türkiye’ye dayatılıyor. Bunu memlekete bir faydası yok. Birçok şey söylüyorlar. Asgari ücretten vergiyi kaldıracaklarını söylüyorlar ama bunun kalktığını bilmiyorlar. Ya tutarsa diye anlatıyorlar. Geçen yıl enerjiye 100 milyar dolar ödedik. Dış ticaretten de sorumluyum. Ağırlıklı petrol ve doğalgaza verdik. Türkiye Karadeniz doğalgazını sisteme entegre etti ve bunu geliştireceğiz. Kapasitesini arttıracağız. Türkiye’nin günlük petrol tüketimi 800 bin ile 1 milyon varil arasında. Türkiye günlük 80 bin varil petrol üretiyor. Yani ihtiyacının yüzde 10’unu üretiyor. Son yapılan keşif, günlük 100 bin varil üretim demek. Bu daha ilk kuyuda başarıldı. Daha çok kuyu bulunacak. Şu anda Türkiye’nin üretimi 180 bin varile çıkıyor. Bu da Türkiye’nin toplam tüketiminin yüzde 25’ini üretebilecek bir düzeye geldiğini gösterir. Bunlar terörün olduğu, istikrarsızlığın olduğu yerde bulunabilir mi? Ayrıca doğalgazda ve petrol aramada çalışan kişiler de bu milletin kendi evlatları. Kendi mühendis, kendi imkanlarımız ve kendi araçlarımızla bunları yapıyoruz. Bu sondajı bir yere taşeron etmiyor, kendimiz vuruyoruz” dedi.

“Adamlar açıkça ‘özerklik’ diyorlar"