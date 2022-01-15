Bakan Nebati açıkladı: Kur korumalı mevduata katılım 131 milyar lirayı geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile biraraya geldi.
Burada konuşan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile biraraya geldi.
Burada konuşan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.
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