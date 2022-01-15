Ekonomi Bakan Nebati açıkladı Kur korumalı mevduata katılım 131 milyar lirayı geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati açıkladı: Kur korumalı mevduata katılım 131 milyar lirayı geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebati açıkladı: Kur korumalı mevduata katılım 131 milyar lirayı geçti
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile biraraya geldi.

Burada konuşan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.

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