Ekonomi Bakan Nebati açıkladı Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati açıkladı: Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması yönünde karar alındığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebati açıkladı: Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlıyor
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, et ve süt üreticilerine önemli mesajlar verdi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Nebati "et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı Arpa ve Mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişci , Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir.

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