Ekonomi Bakan Nebati banka temsilcileri ile görüştü Destekleri memnuniyetle karşıladılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati banka temsilcileri ile görüştü: Destekleri memnuniyetle karşıladılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdi. Bakan Nebati, "Bankalarımızın genel müdürleri destekleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Nebati banka temsilcileri ile görüştü: Destekleri memnuniyetle karşıladılar
Bakan Nebati banka temsilcileri ile görüştü.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirten Nebati, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

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