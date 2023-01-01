Bakan Nebati Brüksel'e gidiyor: İkili görüşmeler gerçekleştirecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nebati, 25-26 Ocak'ta Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda parlamenterlere hitap edecek.
Panel kapsamında, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan uygulamalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.
Bakan Nebati, Brüksel ziyaretinde ekonomiden sorumlu AB Komiseri Paolo Gentiloni ile komşuluk ve genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.