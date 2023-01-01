Bakan Nebati Brüksel'e gidiyor: İkili görüşmeler gerçekleştirecek

Nebati, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek "Küresel Belirsizlik Döneminde, Yeni Olanaklar ve Çözümler: Türkiye Ekonomi Modeli" konulu panelde de konuşacak. Diplomatik ve akademik çevreler dahil, iş dünyasından birçok davetlinin katılacağı panelde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında devreye alınan politika setleri ile modelin çıktıları değerlendirilecek.