Bakan Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları;

Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz.

90’lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Sokağa çıkan Bakan Nebati vatandaşın sorunlarını dinledi: Gerekli her adımın atılacağından şüphe olmasın

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Gelecek dönemde enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz