Ekonomi Bakan Nebati G20nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu
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Bakan Nebati: G20'nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1'inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, "G20'nin en önemli başarılarından biri uluslararası vergilendirme alanında olmuştur. G20, bu dönüm noktası niteliğindeki başarısı ile güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati: G20nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1'inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılarak, konuşma yaptı. Bakan Nebati, uluslararası vergi alanındaki kapsamlı gündemi desteklediklerini belirterek, "Endonezya Dönem Başkanlığı’nın tüm ülkelerin yararına kapsayıcı tartışmalar yapma niyetini memnuniyetle karşılıyoruz. G20'nin en önemli başarılarından biri uluslararası vergilendirme alanında olmuştur. G20, bu dönüm noktası niteliğindeki başarısı ile güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Öncü bir platform olma görevini yerine getirmek adına G20'nin bu konuda sorumlu ve adil bir şekilde ilerlemeye devam etmesi gerekmektedir" dedi.

Bakan Nebati: G20'nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu.
Bakan Nebati: G20'nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu.


  • Bakan Nebati, uluslararası vergi konusunda, ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan zorlukların çözümü konusunda fikir birliğine varmanın çok önemli olduğuna inandıklarını kaydetti. Nebati, "Bu nedenle 'Birinci Sütun' ile ilgili endişelerimiz olsa da uzlaşmanın sağlanması adına fikir birliğine katıldık. G20'nin kapsayıcı çerçeveye verdiği desteğin, Ekim Bildirisi sonuçlarının uygun bir şekilde uygulanması adına çok önemli olduğuna inanıyoruz. İlke ve kurallar setinin sağlam ve net bir şekilde tasarlanması çok önemlidir. Bu nedenle, Kapsayıcı Çerçeve altındaki ilgili çalışma gruplarına gerekli teknik çalışmalar için yeterli alan sağlanmalıdır. Ortaya konulan çabaları takdir ederken her iki sütun kapsamındaki çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Nebati: G20'nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu.
Bakan Nebati: G20'nin en önemli başarısı uluslararası vergilendirmede oldu.


Bakan Nebati, vergi ve kalkınma konusunda, G20 üyelerinin gelişmekte olan ülkelere kapasite geliştirme desteği ve teknik yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Bu sayede, bu ülkeler yeni uluslararası vergi mimarisine zamanlıca uyum sağlayabileceklerdir. Çevre konusunda, G20 üyeleri olarak, ulusal koşulların yanı sıra 'Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler' ilkesini de dikkate alarak karbon nötr ekonomilere doğru ilerlemek için sinerji içinde hareket etmeliyiz. Son olarak, hukukun diğer alanlarında olduğu gibi vergi kanunlarının da kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz. Sözlerime son verirken Endonezyalı meslektaşlarıma bu verimli toplantı için teşekkür ediyor ve G20 Dönem Başkanlığında başarılar diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi paketini açıkladı: 60 milyar liralık kefalet paketi
OYNAT 02:16
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi paketini açıkladı: 60 milyar liralık kefalet paketi
Hazine ve Maliye Bakanı , enflasyonla mücadele tedbirleriyle ilgili ekonomi paketini açıkladı. Bakan Nebati, 'Hazine destekli 60 milyar liralık kefalet paketi açıklıyoruz. Bu bitince yenilenecek paketin ilk adımı. Yatırım destek paketi 25 milyar TL, ihracat destek paketi 25, işletme harcamaları destek paketi 10 milyar TL olacak' ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati: Ödeme sürelerini 31 Ocak'a uzattık
EKONOMİ
Bakan Nebati: Ödeme sürelerini 31 Ocak'a uzattık

Bakan Nebati 'Piyasa şok geçirecek' demişti: KDV oranlarında indirim yolda
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Geçtiğimiz günlerde KDV ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, \" Piyasa şok geçirecek KDV ile ilgili. KDV'nin sadeleştirilmesi, piyasadaki üretici, tüketici dahil olmak üzere herkesin ittifak edeceği bir yalın sistem getireceğiz.\" ifadelerini kullanmıştı.
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Katma değer vergisinin sadeleştirilmesi, KDV istisnaları, KDV indirimleri ve vergi iade süreçleri hız kazandı.
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TRT Haber'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda yasal altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, bu adımların ekonomiye olumlu etki edeceğini belirtiyor.<br><br>
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Düzenleme ile kayıt dışı ekonominin boyutu azaltılacak. Kayıtlı mükellef sayısı arttırılacak.<br><br>
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KDV iadesi yoluyla firmaların finansmana erişimi de hızlandırılacak. Peki KDV indirimi etiketlere yansıyacak mı?<br><br>
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Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal, \"Beklentimiz temel gıdalarda ve temel ihtiyaçlarda KDV oranının düşürülmesidir. Fiyatlara yansımasını sağlayacak etkin ve etkili denetimlerle market fiyatlarına bu indirimler mutlaka yansıtılır yansıyacaktır diye düşünüyoruz\" yorumunda bulundu.<br><br>
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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Ali Oğuz Diriöz ise, kapsamlı bir paket olacağın yönünde sinyaller olduğunu ifade etti. \"Hem yabancı hem de yerli yatırımcıları teşvik etme gücünü, tüketicilerin de hane haklarının da belli oranda alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler olacak\" dedi.
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Bakan Nebati 'Piyasa şok geçirecek' demişti: KDV oranlarında indirim yolda
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde katma değer vergisi (KDV) ile ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek "Piyasa şok geçirecek" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık, KDV oranlarında indirim, iade ve istisnayı öngören yasal altyapı çalışmalarını hızlandırdı. Peki yeni düzenleme nasıl olacak? KDV indirimi etiketlere yansıyacak mı? İşte detaylar...
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