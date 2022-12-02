Bakan Nebati 'hazırlıklar başlatıldı' diyerek duyurdu: EYT için işverene kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile emekli olacakların işverene oluşturacakları kıdem tazminatı yükünün Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılanması için kredi paketi çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı Kıdem Tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır."

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi) tarafından çalışmalar yapılmaktadır. REKLAM December 2, 2022

FOTOĞRAF 10 Çelik, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. EYTye yönelik çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Çelik, asgari ücret konusunda vatandaşları rahatlatacak ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar... Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak ezdirmeyecek güncelleme, uygun bir zamanla ve rakamla yapılıyor. Herkesin mutmain olacağı bir rakamla mutlaka yapılacaktır... İhtiyaç duyulduğu anda bu müdahale tekrar gerçekleşiyor. Bu sürekli yapılan bir çalışmadır. Kabinenin gündeminde olan bir konuda benim bağlayıcı bir şey söylemem siyaseten ve kurumsal olarak doğru olmaz... Hassasiyetin esası şu; vatandaşımızın bu gelişmeler karşısındaki kazanımlarını koruyacak, bunlar karşısında ezilmesini engelleyecek müdahalenin yapılacağı düzeyde ele alınıyor. Çelik, EYTnin uzun yıllar çözülmeyen bir problem olduğunu hatırlatarak, Son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. İyi bir şekilde çalışıldı. Bu, yıllar içinde kilitlenmiş bir konu. Bizden önceki dönemden devraldığımız problem.. EYTli vatandaşlarımızın talepleri var. Yıllar içinde çektiği sıkıntıların giderilmesine dönük beklentileri var. Bunun optimum noktasının bulunması için çalışılması gerekiyor. Sonuç olarak gündeme alınmıştır... Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koymuştur. Bakanlık çalışmasını yapmıştır, son aşamaya gelmiştir. değerlendirmesinde bulundu. AK parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten asgari ücret ve EYT açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında milyonların merakla beklediği asgari ücret ve EYT'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT'ye yönelik çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Çelik, asgari ücret konusunda vatandaşları rahatlatacak ifadeler kullandı. BiP'te paylaş

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