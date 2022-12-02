Ekonomi Bakan Nebati hazırlıklar başlatıldı diyerek duyurdu EYT için işverene kredi desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati 'hazırlıklar başlatıldı' diyerek duyurdu: EYT için işverene kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin kıdem tazminatı yüküne uygun finansman koşulları için KGF paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebati hazırlıklar başlatıldı diyerek duyurdu: EYT için işverene kredi desteği
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile emekli olacakların işverene oluşturacakları kıdem tazminatı yükünün Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılanması için kredi paketi çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı Kıdem Tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır."

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