Ekonomi Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu Talepler tek tek sıralanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Talepler tek tek sıralanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar sektör temsilcileriyle paylaşılacak.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati iş dünyası ile buluştu: Talepler tek tek sıralanacak
Bakan Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılacak.

Talepler tek tek sıralanacak


Son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar sektör temsilcileriyle paylaşılacak.

  • Sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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