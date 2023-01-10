Ekonomi Bakan Nebati İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşındı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İstihdam, kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Nebati: İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşındı
​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’in açıkladığı işgücü istatistikleri değerlendirdi.

İşsizlik oranında bir düşüş olduğunu ifade eden Bakan Nebati sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:


“Türkiye Ekonomi Modeli’mizin temel taşlarından biri olan istihdam, kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır. Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz; vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkânları sağlamaktır.”

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