Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'nun iddialarını rakamlarla çürüttü: Büyük bir gaflet

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati- Kemal Kılıçdaroğlu
Bakan Nebati, 1975 ile 2001 arası Türkiye'ye toplam doğrudan yabancı yatırım girişinin 14 milyar dolar iken 2002-2023 Şubat döneminde bu rakamın 254,2 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Nebati, Yedili Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Türk ekonomisini Vietnam'la kıyaslamasına ve "Vietnam'ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 milyar eder. 5 senede 300 milyar. Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar" ifadelerine sert tepki gösterdi.