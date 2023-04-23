|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'nun iddialarını rakamlarla çürüttü: Büyük bir gaflet

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk ekonomisini Vietnam'la kıyasladığı asılsız iddialarını verilerle çürüttü. Nebati, "Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir" dedi.

11:15 . 23/04/2023 Pazar
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati- Kemal Kılıçdaroğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati- Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Nebati, 1975 ile 2001 arası Türkiye'ye toplam doğrudan yabancı yatırım girişinin 14 milyar dolar iken 2002-2023 Şubat döneminde bu rakamın 254,2 milyar dolar olduğunu bildirdi.


Nebati, Yedili Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Türk ekonomisini Vietnam'la kıyaslamasına ve "Vietnam'ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 milyar eder. 5 senede 300 milyar. Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar" ifadelerine sert tepki gösterdi.


Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Sayın Kılıçdaroğlu; ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir. Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede?"

Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firma sayısının da
2002'deki 5 bin 600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79 bin 564'e çıktığını
belirten Nebati,
"Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik"
ifadesini kullandı.





#Kemal Kılıçdaroğlu
#Nureddin Nebati
#yabancı yatırım
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.