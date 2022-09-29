Bakan Nebati konuşuyor

Teknoloji

UFO sandılar ama gerçek bambaşka: Kokpitte heyecan yaratan görüntü

15. Hava İkmal Filosu’na bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağının kargo bölümünde görev yapan Magliocca sözlerine göre gerçek hiç de sandıkları gibi değildi. Gördükleri bu şey karşısında nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlardı. Acaba dünya dışı varlıklarla temasa mı geçmişlerdi? Tüm sürecin 10 dakika içinde yaşanıp sona erdiğini söyleyen Christian Magliocca, “Gerçekten ilginç bir görüntüydü. Hiçbir ekip arkadaşımızın gördüğü şeyi unutacağını sanmıyorum" diyerek ilk gördüklerinde tanımlayamadıkları bu görüntünün neden kaynaklandığını kısa süre sonra öğrendiklerini açıkladı.