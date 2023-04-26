Bakan Nebati müjdeyi duyurdu: Su kullanım hizmet bedeline yüzde 50 indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Bir Bayram Müjdesi de bizden' diyerek personel alımı duyurusu yaptı. Nebati bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı'na 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 personel alımı yapacaklarını söyledi.