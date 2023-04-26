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Ekonomi

Bakan Nebati müjdeyi duyurdu: Su kullanım hizmet bedeline yüzde 50 indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 yılına dair tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yarı yarıya desteklenmesi kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir" ifadelerini kullandı.

10:05 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

Çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 oranında desteklenmesi ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece, 2023'te 2022'ye göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."



#Nureddin Nebati
#tarımsal sulama
#Resmi Gazete
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