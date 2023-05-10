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Ekonomi

Bakan Nebati sanayi üretimini değerlendirdi: Bir önceki aya göre 5,5 artış kaydetti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sanayi üretiminin, şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından, hızla toparlandığını belirterek, "Mart ayında sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti" dedi. Nebati ayrıca, dünyanın en gelişmiş ekonomileri, küresel sorunlar ve resesyon endişeleri ile boğuşurken Türkiye'nin beklentileri aştığı bir dönemde olduğunu da kaydetti.

12:29 . 10/05/2023 Çarşamba
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Bakan Nebati

Bakan Nebati

Bakan Nebati, mart ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi üretimimiz, şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından alınan tüm tedbirler ile hızla toparlandı. Mart ayında sanayi üretimimiz, bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydetti. İmalat sanayi ürünleri ile sermaye malı ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi, mart ayında çarkların hızlanmasında öncü rol üstlendi" ifadelerini kullandı.


Üretici ve işçilere verilen destekler ile sanayinin ayakta tutulduğunu kaydeden Nebati, "Elde edilen bu sonuç, tüm zorlu koşullara rağmen ekonomi modelimizin, ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri halihazırda, küresel arz sorunları, resesyon endişeleri ile boğuşurken; biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık. Seçimlere giderken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha da güçlenmiş bir sanayi sektörüne ve istihdam gücüne kavuştuk. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, üreterek kalkınan bir ülke istiyoruz. Gücümüzü Türkiye’mizden alıyoruz" dedi.






#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#ekonomi
#sanayi üretim
33 dakika önce
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