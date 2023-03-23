Bakan Nebati 'Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan vazgeçmiyoruz' diyerek duyurdu: İstihdamda tarihi yüksek seviye yakalandı

Bakan Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Ekonomi Modeli’nin ekonomi, turizm, istihdam ve diplomatik alanda gösterdiği etkileri ele aldığı bir açıklama yaptı.
"En hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk"
Bu rotanın güzergahının da yatırımdan, yepyeni iş ve istihdam fırsatlarından, yüksek teknolojili, katma değerli üretim ve artan ihracattan geçtiğini vurgulayan Nebati, "Bu rotanın güzergahı kapsayıcı, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeden, cari fazla veren bir ekonomiden geçiyor. Nitekim, uygulamaya başladığımız daha ilk yıldan itibaren modelin meyvelerini almaya başladık. Türkiye, çoklu krizlerin üst üste geldiği 2022 yılında dahi yüzde 5,6 büyüme kaydetmeyi başararak G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmuştur. Üretim ve yeni istihdam alanlarının artması için büyük önem arz eden makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyümeyi tam 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürdürüyoruz. Uyguladığımız etkin politikalar sayesinde Türkiye, salgın sonrası dönemde güçlü toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biri olmuştur. Yeni yatırımlarla birlikte üretim artışı istihdamda da ülkemizi yeni zirvelere taşımış, salgın dönemine göre 6,8 milyon insanımız istihdama katılırken bu yılın ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviye yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.
"İhracatı rekor seviyeye taşıdık"
Yüksek büyüme performansının en önemli bileşenlerinden birinin de tartışmasız üretim gücü olduğunu işaret eden Bakan Nebati, şunları kaydetti: