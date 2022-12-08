Ekonomi Bakan Nebati Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarıyla, güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir bütçe hedefi doğrultusunda bugün, bakanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gün boyu, yoğun bir mesaide çalışmalarımızı sürdürdük. Sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarımızla, güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş trendine girdik
EKONOMİ
Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş trendine girdik

Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi: Asla bel bağlamayız
EKONOMİ
Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi: Asla bel bağlamayız

Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı: 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
GÜNDEM
Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı: 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Şok gerçek ortaya çıktı

Şok gerçek ortaya çıktı

​Eşi 'Kendisini vurdu' dedi: İntihar süsünü polis çözdü.
İsteğini kaymakam yerine getirdi

İsteğini kaymakam yerine getirdi

Vesile Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan özlemi.
Bakan Nebati: Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

​AFP seçti: Listede Türkiye'den de fotoğraflar var.

Hayvanların inşa ettiği ilginç yapılar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.