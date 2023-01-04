Bakan Nebati ve Bakan Kurum 'Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detaylarını açıkladı: Ödeme planı nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Bakanı Kurum.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başlıkları;

Projeyi gelir düzeyi, konut fiyatlarına göre 3 bölgede ele aldık. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL olacak.

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da banka finansmanı en fazla 3 milyon lira olacak.

Azami 15 yıl vadeli olacak, faiz oranı 0,69'dan başlayacak.

Kampanya kapsamında alınan konutların peşinatı yüzde 10 olacak, 5 yıl boyunca satılamayacak.

Banka kredi desteğinde birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon liralık limit belirlendi.

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Vatandaşların ilk 3 yıldaki aylık taksitlerinin bir kısmını bakanlık üstlenecek.

Tüm bölgelerde asgari peşinat yüzde 10 olacak.

Yeni Evim Programı'ndan yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstleneceğiz, ilk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan, konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkanı sunacağız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;

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İlk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz.

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Bitmiş ve bitmeye yakın konutlara başvurulacak.

Projenin şeffaf ve denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağız.

Kampanya 16 Ocak'ta başlayıp detaylar yine aynı tarihte internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Tüm evlerimiz birinci el konutlar olacak.

Firmalar, konut bedelinin yüzde 5'i kadar destek sağlanacak.

Vatandaşlar tamamlanmış, belirli oranda tamamlanmış, bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanabilecek.

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Teknik ve mali kriterleri karşılayan projeler dahil olabilecek.

Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Projeye dahil olan firmalar belirlediğimiz kriterler çerçevesinde girecek ve kampanya süresince konut fiyatlarını sabit tutacaklar.

Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşenler varsa, bu hisse 50'den fazla değilse bu projelere başvurabiliyorlar. 50 ve altındaki hisseleri dikkate almıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

EKONOMİ Bakan Nebati orta gelirliye konut projesi ile ilgili konuştu: Kredi faiz oranı yüzde birin altında olacak