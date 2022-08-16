Bakan Nebati'den duyurdu: 100 bin kişi tespit ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati otomobil başta olmak üzere motorlu taşıtlarda olağan dışı fiyat artışına sebep olanlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve bu konuda binlerce kişinin denetime takılarak tespitinin gerçekleştiğini duyurdu.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA SEBEP OLAN 100 BİN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Nebati yaptığı açıklamada "Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef radarımıza takıldı. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebep olan gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemler başlatıldı" dedi.

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