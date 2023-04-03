Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Biz bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösteriyor, "enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur" gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz.