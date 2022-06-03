Ekonomi Bakan Nebatiden enflasyon mesajı Mayıs ayında enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den 'enflasyon' mesajı: Mayıs ayında enflasyon düşüş eğilimine girmiştir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mayıs ayı enflasyonunun aylık yüzde 2.98 oranında gerçekleşerek düşüş eğilimine girdiğini söyledi. Nebati atılacak ek adımlarla günlük hayattaki fiyat artışının da önüne geçileceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebatiden enflasyon mesajı: Mayıs ayında enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, Nisan ayında yüzde 7.25 oranında gerçekleşen enflasyonun artış hızının düşüşe geçtiğini söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor.

Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.

Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası Emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor.

ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonu birlikte yeneceğiz
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonu birlikte yeneceğiz

Bakan Nebati: Enflasyon konusunda fırsatçılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz
GÜNDEM
Bakan Nebati: Enflasyon konusunda fırsatçılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz

İmzayı atıyor

İmzayı atıyor

Fenerbahçe Jorge Jesus için basın toplantısı düzenliyor.
Devletten kira yardımı

Devletten kira yardımı

​Kimler faydalanabilecek: Şartları belli oldu.
Fransız dergisinden skandal kapak: Türkiye karşıtı Le Point yeniden Erdoğanı hedef aldı

​Bakan Nebati'den 'enflasyon' mesajı.

​Eskişehir'de görenleri korkuttu.

Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu.

Hangi parti <br>ne kadar oy aldı?

Hangi parti
ne kadar oy aldı?

AREDA Survey son seçim anketini yayımladı.

Türk tarihini değiştirecek keşif: Net bir şekilde ispatlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.