Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Bırak 300 milyar doları 300 dolar bulamazsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar vaadine tepki gösteren Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti.

"Sen ne diyorsun? Faiz artıracak mısın, artırmayacak mısın, yöntemin ne olacak. Şimdi, '300 milyar dolar buldum' dedi. Bulacağıma dönüştü. 'Getirdim' dedi. Getireceğime dönüştü. Bunu, önümüzdeki beş yılda sağlayacağız demeye geldi. Ben size söyleyeyim. Sen bu söylemle, Bırak 300 milyar dolar 300 dolar bulamazsın ya. Böyle ne uluslararası finans, ne yerel finans, finansla ilgilenenler ne de sokaktaki vatandaş günlük söylemlerinizle size destek vermeyeceğini hala anlamadınız. Kapalı kapılar ardında ve size ulaştırılan reçetelerle siz bir şeyleri söylemeye gayret ediyorsanız, sizi dinleyecek, düşünecek, anlayacak kimse olmaz bu ülkede. Tekraren soruyorum. Beni karşılaştırdığın fotoğrafı, karşısındaki ekonomiye teslim etmeyi düşündüğün kişinin faizi arttırıp arttırmayacağını soruyorum ya. Hakkımız yok mu? Çık bunu söyle. İki, IMF ile pazarlık yaptın mı, Yapıyor musun ve IMF ile ilişkini geliştirecek misin? Şimdi, Türkiye'nin en temel problemlerinden biri eğer sen sıcak para bulmak diyorsan bunu nasıl bulacağını en temel problemlerinden bir tanesi faiz ve enflasyon ve bununla en önemli enstrümanın da para politikalarını sıkılaştırmak faiz arttırmak olduğunu düşünüyorsan bunu çıkıp ifade etmek zorundasın. Öyle kem kümle olmaz. Sağa sola dönerek olmaz. 15 dakika boyunca televizyon programında dönüştürerek olmaz. Çıkıp ifade edeceksin" dedi.