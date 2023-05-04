Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Bırak 300 milyar doları 300 dolar bulamazsın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde; şimdi bir de 5 yılı alıyoruz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla, Allah'ın izniyle. Saha, bangır bangır Recep Tayyip Erdoğan diyor. Cumhur İttifakı diyor. Onun için biraz daha gayret göstererek böyle onları rahatsız edecek oranlarla inşallah bu işi sağlayacağız. Öyle gözüküyor, saha çok çok iyi. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yıllık ortalama biz OVP'de 5 öngörmüştük, 5 buçuk diyoruz. Çünkü, deprem her ne kadar bize özellikle ilk çeyrekte ciddi bir şekilde zarar vermiş olsa da önümüzdeki süreçte özellikle de gayrimenkul piyasasındaki bir tarafta kentsel dönüşüm, bir tarafta deprem bölgesindeki hızlı yapılaşma bize bir katma değer sağlayacak ve büyümemizi ikinci yarıdan itibaren olumlu etkileyecek. Dolayısıyla sanayi ve üretimde de inşallah, işlerimiz iyi. Yüzde 5.5 büyüme kaydederek 1.5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplam istihdamımızı ise her geçen gün arttırarak 38 milyon kişiye ulaştıracağız inşallah. İhracatımızı en az 400 milyar dolara, turizm gelirimizi 100 milyar dolara, ki çok iyi bir şekilde gidiyor, bu senede ilk çeyrekte rekor kırdık. Sağlayacağız, hedefimize ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.
Konuşması sonrasında, Bakan Nebati'ye sahnede plaket takdim edildi.