Ekonomi Bakan Nebatiden Türkiye IMFden borç aldı diyen İYİ Partili Yılmaza tepki Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den 'Türkiye IMF'den borç aldı' diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığına'' yönelik iddialara sert çıktı. Nebati, iddiayı dillendiren İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz için, ''Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü'' dedi. "Ben size durumu anlatayım" diyerek açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, iddianın gerçek dışı olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebatiden Türkiye IMFden borç aldı diyen İYİ Partili Yılmaza tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz
​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında ''Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını'' iddia eden İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Nebati şu ifadeleri kullandı:

''Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü. Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır.

'Açıklamalar gerçek dışı'

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır Geçtiğimiz yıl; ABD’ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya’ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır.''

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