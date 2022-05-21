Ekonomi İstanbulda Finansal İstikrar zirvesi Bakan Nebati başkanlık etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da 'Finansal İstikrar' zirvesi: Bakan Nebati başkanlık etti

Finansal İstikrar Komitesi'nin dördüncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, "Ülkemizin finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşlarımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda Finansal İstikrar zirvesi: Bakan Nebati başkanlık etti
Finansal İstikrar Komitesi'nin dördüncü toplantısı

Bakan Nebati, Twitter'dan "Finansal İstikrar Komitesi"nin 4. toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda, finansal sistem başta olmak üzere, küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile gelecek döneme dair politika adımlarını detaylıca ele aldıklarını bildiren Nebati, "Ülkemizin finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşlarımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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"GELECEK DÖNEMDE ATILACAK POLİTİKA ADIMLARI İSTİŞARE EDİLDİ"

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülke ekonomisine etkilerinin, Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirildiği aktarıldı.

Finansal istikrarın korunması ve enflasyonla mücadele kapsamında, gelecek dönemde atılması öngörülen politika adımlarının istişare edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite, ülkemiz finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile çalışmalarına devam edecek. Diğer taraftan, enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler gelecek hafta yapılacak 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde de değerlendirilecek, alınan kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak."

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