Ekonomi Bakan Nureddin Nebatiden manidar paylaşım Financial Timesın iddiasına dikkat çeken cevap
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nureddin Nebati'den manidar paylaşım: Financial Times'ın iddiasına dikkat çeken cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz medya kuruluşu Financial Times'in Türkiye ile ilgili spekülatif haberine sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşım ile cevap verdi.

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Bakan Nureddin Nebatiden manidar paylaşım: Financial Timesın iddiasına dikkat çeken cevap
Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurtdışı kaynaklarından Türk ekonomisiyle ilgili ortaya atılan iddialara değindi.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin, bu yıl "açıklayabileceğinden yaklaşık 24,4 milyar dolar daha fazla gelir elde ettiğini" ileri sürdü.

İngiliz Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı
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İngiliz Financial Times'ın Türkiye hazımsızlığı

Haberinde Bloomberg'e de atıfta bulunan Londra merkezli medya kuruluşu, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı yeni zirvelere ulaştı." ifadelerine yer verdi. Turizm gelirlerinin de tek başına bu rakamları açıklayamadığı öne sürüldü.

Nebati'den anlamlı paylaşım

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu haberi alıntılayarak İngilizce bir paylaşımda bulundu.

Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" anlamlarına gelen ifadeler kullandı.

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