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Ekonomi

Bakan Özhaseki: 180 bin konutta ihaleler tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde şu ana kadar 180 bin konutun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladıklarını, inşaatların hızla ilerlediğini bildirdi.

12:07 . 6/08/2023 Pazar
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehri ve 14 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ayın geçtiğini anımsattı.

Devletin afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

  • "Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de yerinde dönüşüm ile 11 şehrimize, güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Başvuru sayısı şu an itibarıyla, 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293’e ulaştı. Projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."



#Mehmet Özhaseki
#Deprem Konutları
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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