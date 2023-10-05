Bakan Özhaseki: 6 Şubat depremlerinde 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’da "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi"nin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda konuşuyor.

Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

6 Şubat depremlerinde 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm.

Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

İstanbul’da 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak sağlandı.

İstanbul'un yerleşimi binlerce yıla dayanıyor. Şuradan istediğimiz gibi bir cadde açıp genişletelim deme şansımız yok. Şu anda bizim ilk etapta en riskli gördüğümüz yerlerdeki yapıların bir an önce taşınması gibi bir derdimiz var. Boşalttığımız her bir alanı ilçelere bırakacağız.

Finansman başlı başına bir sorun. Finansman sorununu çözme noktasında kendime güveniyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir kısıtlama vermedi. Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kurmayı planlıyoruz. Rekabetçi bir ortamda binlerce araziyi kullanmak isteyen vatandaşlara sunacağız, satacağız. Bunu da kentsel dönüşümde kaynak olarak kullanacağız.

Ayrıntılar geliyor...











