Bakan Özhaseki İstanbul için kentsel dönüşümde yol haritasını açıkladı: 3'te 2 çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile yola çıkalım

Özhaseki, İstanbul için 4 adımlı bir yol haritası olduğunu belirterek, "Birincisi rezerv alanlarda 300 bin civarında konut yapacağız. Planlama çalışmaları devam ediyor. İkincisi, ‘Yarısı Bizden’ kampanyası için 200 bin civarında konutu dönüştürmeyi düşünüyoruz. 1 milyon 20 bin vatandaş müracaat etmiş.

Yüzde 100 kendi aralarında anlaşma sağlayan, daha sonra 3’te 2’yi sağlamış olan, yüzde 50 artı 1’i yakalamış olanlardan devam ederek en az 200-300 bin konutu dönüştürmeyi düşünüyoruz.