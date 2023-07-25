Bakan Özhaseki duyurdu: Yerinde Dönüşüm'de ilk temel Malatya'da atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dünkü Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yapılan başvuruların 92 bin 764'e ulaştığını söyleyen Özhaseki, "Telefonumdaki uygulamadan hangi ilde ne kadar başvuru yapıldığını anlık olarak takip ediyorum. Hatay’da 36 bin kişi ev için müracaat etmiş, 5 bin de ticari olarak, 41 bin neredeyse" dedi.
İlk temel Malatya'da atılıyor
İnşaatların ne zaman başlayacağına dair de bilgi veren Özhaseki şunları söyledi:
"Şehir merkezlerinde projelerimiz hazır"
Özhaseki, "Şehir merkezlerinde yapılaşma olacak mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:
Uluslararası camiadan destek vermek isteyenlerin de olduğunu söyleyen Özhaseki, "Afet zamanında da arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gelmişlerdi. Yine Suudlar da depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyorlar. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz" dedi.
Fahiş kira sorunu
Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "cezai müeyyide" konusunu ise Adalet Bakanlığının çalıştığını söyledi.