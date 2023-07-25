Bakan Özhaseki duyurdu: Yerinde Dönüşüm'de ilk temel Malatya'da atılacak

"İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya’da atacağız. Mesela Hatay için söylüyorum, Antakya merkezi yıkılmış. Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri biz imar ve inşa edeceğiz. Malatya’nın meydan projesini Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu yeri temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki 1000 sene yaşayacak. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak bismillah diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz."