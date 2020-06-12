​Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında; 7 ilde, 37.493 üreticimize 755 milyon lira, Besi desteği kapsamında; 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz.

Ödemeler T.C. Kimlik numarası son hanesi; ➡️ 0-2 olanların 12 Haziran 2020 saat 18.00’den, ➡️ 4-6 olanların 19 Haziran 2020 saat 18.00’den, ➡️ 8 olanların da 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra hesaplarına yatmış olacak. Çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun."

Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında;



▶️ 7 ilde, 37.493 üreticimize 755 milyon lira,



Besi desteği kapsamında;



▶️ 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere;



Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 12, 2020

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