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Ekonomi Bakan Pakdemirli açıkladı Ödemeler bugün yapılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler bugün yapılıyor

Bakan Pakdemirli açıkladı: Ödemeler bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 886 milyon liralık destek ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üeticilere 886 milyon liralık destek ödemesi yapılacak.
Üeticilere 886 milyon liralık destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında; 7 ilde, 37.493 üreticimize 755 milyon lira, Besi desteği kapsamında; 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere; Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz.

Ödemeler T.C. Kimlik numarası son hanesi; ➡️ 0-2 olanların 12 Haziran 2020 saat 18.00’den, ➡️ 4-6 olanların 19 Haziran 2020 saat 18.00’den, ➡️ 8 olanların da 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra hesaplarına yatmış olacak. Çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun."

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