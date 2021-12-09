Ekonomi Bakan Pakdemirli Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlanacak

Bakan Pakdemirli: 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlanacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağını belirtti.
Ayrıca Bakan Pakdemirli, yapılacak destek ödemelerinin kalemlerini miktarlarıyla birlikte paylaştı:

Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL

Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL

Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL

Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı

Bakan Pakdemirli: Hesaplara aktarılmaya başlandı
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: Hesaplara aktarılmaya başlandı

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