Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağını belirtti.

Ayrıca Bakan Pakdemirli, yapılacak destek ödemelerinin kalemlerini miktarlarıyla birlikte paylaştı:

Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL

Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin TL

Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin TL

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin TL

EKONOMİ Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı