Ekonomi Bakan Pakdemirli Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 138 milyon 343 bin 961 TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı
Bakan Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira olmak üzere toplamda 136 milyon 343 bin liralık destek ödemesinin hesaplara aktarmaya başladıklarını bildirdi.
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