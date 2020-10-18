Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu 1049 projeye 243 milyon lira hibe
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli duyurdu: 1049 projeye 243 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 9'uncu Başvuru Çağrısı 1'inci Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 1049 projeye 243 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak, yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ile yüzde 50 arasında hibe desteği sağladıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

Bakanlık duyurdu: 24 ay hibe desteği sağlanacak
EKONOMİ
Bakanlık duyurdu: 24 ay hibe desteği sağlanacak

Yatırımlar hayata geçecek

"Bu bağlamda TKDK’nın uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 11 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 1. grup sonuçları belli oldu. Açıklanan 1049 adet projeye 243 milyon TL hibe desteği sağlanacak. 1049 projenin 11'i Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar sektöründen, 1038'i ise Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründen oluşuyor. Sağlanan hibe sayesinde 433 Milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz."

Eski hükümlünün hayatı hibe desteğiyle değişti: Yanlış yola sapmayın, devlet her türlü imkanı sağlıyor
GÜNDEM
Eski hükümlünün hayatı hibe desteğiyle değişti: Yanlış yola sapmayın, devlet her türlü imkanı sağlıyor

Giresun'daki afetzedelere 5 milyon lira hibe desteği
GÜNDEM
Giresun'daki afetzedelere 5 milyon lira hibe desteği

TÜBİTAK'tan girişimcilere destek: Teknoloji ve yenilik programlarına hibe geliyor
TEKNOLOJİ
TÜBİTAK'tan girişimcilere destek: Teknoloji ve yenilik programlarına hibe geliyor
Abone Ol Google News
Alçak saldırıyı görmezden geldi

Alçak saldırıyı görmezden geldi

​Amerikan basını, korkunç katliama tek satır yer vermedi.
Dünyada bir ilk olacak

Dünyada bir ilk olacak

Nefesten virüsü tespit eden sistem geliştirildi.
SİHAlara yeni mühimmat

SİHA'lara yeni mühimmat

MAM-L'nin gelişmiş versiyonları üretiliyor.

İstanbul <br>ve 32 ile uyarı

İstanbul
ve 32 ile uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

​450 yıllık Türk yurdu tehlikede.

KKTC'de kritik gün

KKTC'de kritik gün

Halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor.
Bütçe kanun teklifi Meclis'te

Bütçe kanun teklifi Meclis'te

En büyük pay eğitim hizmetlerine ayrıldı.
En büyük 20<br>keşif arasında

En büyük 20
keşif arasında

Enerji uzmanları Karadeniz'deki rezervleri yorumladı.
Katili Hocalı'dan tanıyoruz!

Katili Hocalı'dan tanıyoruz!

​Ermenistan cepheden kaçarken yine sivilleri katletti.
Durmayacağız

Durmayacağız

Erdoğan, Karadeniz'deki ikinci doğalgaz keşfini açıkladı.
Yeniden ateşkes

Yeniden ateşkes

​Azerbaycan ile Ermenistan geçici ateşkeste anlaştı.
Bin 342 kripto<br>asker yakalandı

Bin 342 kripto
asker yakalandı

​İzmir hücresi bir yılda çöktü.
Hem suçlu<br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

​İşgalci İsrail'den BM çalışanlarına vize engeli.
'com.tr'de<br>yeni dönem

'com.tr'de
yeni dönem

​İnternette alan adı yetkisi ODTÜ'den BTK'ya geçti.
Yufka açıp satarak cami yaptırıyorlar

Yufka açıp satarak cami yaptırıyorlar

​Ellerinin hamuruyla harç karıp, tuğla taşıyorlar.
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor: MAM-L ve MAM-C'nin gelişmiş versiyonları üretiliyor
Ekonomi

Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor: MAM-L ve MAM-C'nin gelişmiş versiyonları üretiliyor

Türkiye'nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) başarıyla görev yapan, ihracat başarısı da yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak, farklı platformlarda da kullanılabilecek.
Uzmanlar okullarda Kovid-19 riski en yüksek olan noktalara dikkat çekti: Başta da tuvaletler var
Gündem

Uzmanlar okullarda Kovid-19 riski en yüksek olan noktalara dikkat çekti: Başta da tuvaletler var

Avrupa Isıtma Havalandırma Dernekleri Federasyonu'nun okul binaları için hazırladığı Kovid-19 rehberindeki kuralları Türkçe'ye çeviren mekanik sistemler uzmanı makine mühendisi Filiz Pehlivan, "Çocuklarımız tuvalette maskelerini çıkarmayacaklar ve kesinlikle armatürlere eğer fotoselli değilse dokunmayacaklar, muslukları peçeteyle kapatacaklar, oradaki her türlü dokunma noktası risk taşıyor. Tuvaletler koronavirüsün yayılması açısından en sıcak nokta" dedi.
Az pişmiş ette rota virüsü tehdidi: Her yıl 200 bin çocuk ölüyor
Hayat

Az pişmiş ette rota virüsü tehdidi: Her yıl 200 bin çocuk ölüyor

Az pişmiş veya çiğ olarak tüketilen ette bulunan bakteri ve virüsler çocukları hasta ediyor. Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerdeki hayvanların etlerinde yüzde 20 civarında bulunan, özellikle 0-5 yaş arası çocuklarda ishalle kendini gösteren rota virüsü sebebiyle dünyada her yıl 200 bin çocuk hayatını kaybediyor. Uzmanlar Türkiye'de en sık tüketilen yiyeceklerden biri olan dönerin hijyenik koşullarda, doğru ısıl işlemle pişirilmesinin önemine vurgu yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.