Bakan Pakdemirli duyurdu: Işıkla avcılık yasaklandı

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğlerin su ürünleri sektörünün tüm paydaşlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tebliğler ile balığın ve ekmeğini helal yoldan kazanan balıkçılarımızın hakları korunması amaçlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

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Koruma alanları oluşturuldu

Tebliğlerde getirilen bazı önemli düzenlemelere de değinen Bakan Pakdemirli, "Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Akdeniz’de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibari ile sona erecektir.Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise tebliğ ile getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabileceklerdir. Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile iç sularda ışıkla avcılık yasaklanmıştır.Hassas ekosisteme sahip üreme bölgelerinde başta Muğla ilinde bulunan Fethiye, Hisarönü Körfezinde ve Antalya ili Kaş-Kekova-Aperlia bölgesinde koruma alanları oluşturuldu. Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, avlanma mesafesi ile av araçları bakımından bazı düzenlemeler getirilmiştir. Eşkina ve Minekop balıklarının avlanabilir asgari boy uzunlukları artırılmış ahtapot da ise avlanabilir asgari Avrupa Birliğine uygulanan ağırlık kuralına uygun olacak şekilde ağırlık miktarı düşürülmüştür" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 20 Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor. Yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarını belirten balıkçı Emre Malkoç, Her sene rutin olan bakımlarımızın hepsini tamamladık. Makine bakımlarımızı, güverte bakımlarımızı yaptık. Soner cihazlarımızın testlerini yaptık. Zorlu bir hazırlık sürecini tamamladık. 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna hazırız. Bu sene palamut, istavrit ve çinekop balıklarının olacağını düşünüyoruz. Bu yıl av sezonunun bereketli geçeceğini düşünüyoruz. Ancak bunun en doğru cevabını 1 Eylül'de denize açılınca alacağız. Ancak şu an takip ettiğimiz kadarıyla denizde balığın bolluğu güzel. Geçen yıl beklentimiz av sezonunda karşılandı. Palamut balığının olmayacağını düşünüyorduk ve palamut olmadı. Geçen yıl hamsi açık sularda vardı. Bu sene geçen seneki kadar olmasa da hamsi beklentimiz var. Çünkü palamudun olduğu sene hamsi bol oluyor. Bu sene vatandaşın bol balık yiyeceğini düşünüyoruz. Özellikle sezon başında palamut ve istavrit bol olacağını düşünüyoruz. Sonralarında ise hamsi ve çinekop olacağını düşünüyoruz diye konuştu. Aile mesleği olarak balıkçılık yaptığını dile getiren İsmail Balcı, Biz de tüm balıkçılar gibi 1 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sene bol balık olacağını düşünüyoruz. Vatandaşımızın ucuz balık yiyeceğini düşünüyoruz. Balıktan ümidimiz var bu sene. Vatandaşımızın yüzü gülecek inşallah. Geçen yıl balık çeşitliliği azdı. Tezgahlarımızda mezgit vardı, barbun vardı, çinekop ve palamut hiç olmadı ama bu sene bol balık olacağını düşünüyorum. Bu sene vatandaş av sezonunda bol bol balık yiyebilecek, hem de ucuz yiyeceğini düşünüyoruz dedi. Yeni sezonu umutla beklediklerini söyleyen balıkçı Harun Esen, Şu anda bakımlarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık. Yeni sezona hazırız. Gemilerimizin boya bakımlarını, motor bakımlarını tamamladık. Geçen sene av sezonu bizim için iyi geçti bu seneden de umutluyuz. Hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Palamut balığının da bu sene için iyi olacağını düşünüyoruz. İnsanlara tavsiyemiz balık bol bol balık yesinler. Balık insanı her zaman dinç tutar diye konuştu. Karadenizli balıkçılar gün sayıyor: 'Vira bismillah' için geri sayım Karadeniz'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını yapıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi beklediklerini söyledi. BiP'te paylaş

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Uluslararası sözleşmelerle korumaya alınan türler ile denizlerdeki bazı kıkırdaklı balık türleri ve iç sularda yağ balığı gibi nesli tehlike altında olan türlerin avcılığının tamamen yasaklandığını ifade eden Pakdemirli, "Deniz patlıcanı avcılığında münavebe yöntemi uygulanmış, İzmir’in kuzeyi ve Balıkesir Ayvalık bölgesi avcılığa kapatılarak, İzmir’in güneyi ile Aydın ve Muğla bölgesi avcılığa açılmıştır.

Işıkla avcılıkta beyaz ışık kullanımı yasaklandı

Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinden 50 kg ve üzerinde olan miktarların naklinde nakil belgesi alınması zorunludur. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, su ürünleri teknisyeni, teknikeri, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdam eden balıkçı gemileri, su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilecektir. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren av araçlarının markalanması zorunlu hale getirilmiştir. Işıkla avcılık da beyaz ışık kullanımı yasaklanmıştır. Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan ve özel avlak prensibi ile işletilen rekreasyonel avcılık modeline ilk kez yer verilmiştir.

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