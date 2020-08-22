Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu Işıkla avcılık yasaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli duyurdu: Işıkla avcılık yasaklandı

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğlerin 1 Eylül 2020 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında uygulanacağını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu tebliğler, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kuralları düzenlemektedir" dedi. Ayrıca Pakdemirli, "Işıkla avcılıta beyaz ışık kullanımı yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Işıkla avcılıkta beyaz ışık kullanımı yasaklandı.
Işıkla avcılıkta beyaz ışık kullanımı yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğlerin su ürünleri sektörünün tüm paydaşlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tebliğler ile balığın ve ekmeğini helal yoldan kazanan balıkçılarımızın hakları korunması amaçlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta: Bu sezonun iyi geçeceğinin en güzel işareti
GÜNDEM
Lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta: Bu sezonun iyi geçeceğinin en güzel işareti

Koruma alanları oluşturuldu

Tebliğlerde getirilen bazı önemli düzenlemelere de değinen Bakan Pakdemirli, "Gırgır ve trol yöntemi ile su ürünleri avcılığı Akdeniz’de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibari ile sona erecektir.Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise tebliğ ile getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabileceklerdir. Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı, Karadeniz ile iç sularda ışıkla avcılık yasaklanmıştır.Hassas ekosisteme sahip üreme bölgelerinde başta Muğla ilinde bulunan Fethiye, Hisarönü Körfezinde ve Antalya ili Kaş-Kekova-Aperlia bölgesinde koruma alanları oluşturuldu. Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, avlanma mesafesi ile av araçları bakımından bazı düzenlemeler getirilmiştir. Eşkina ve Minekop balıklarının avlanabilir asgari boy uzunlukları artırılmış ahtapot da ise avlanabilir asgari Avrupa Birliğine uygulanan ağırlık kuralına uygun olacak şekilde ağırlık miktarı düşürülmüştür" şeklinde konuştu.

Karadenizli balıkçılar gün sayıyor: 'Vira bismillah' için geri sayım
FOTOĞRAF 20
Title
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor.
Title
Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor. Yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarını belirten balıkçı Emre Malkoç, Her sene rutin olan bakımlarımızın hepsini tamamladık. Makine bakımlarımızı, güverte bakımlarımızı yaptık.
Title
Soner cihazlarımızın testlerini yaptık. Zorlu bir hazırlık sürecini tamamladık. 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna hazırız. Bu sene palamut, istavrit ve çinekop balıklarının olacağını düşünüyoruz. Bu yıl av sezonunun bereketli geçeceğini düşünüyoruz.
Title
Ancak bunun en doğru cevabını 1 Eylül'de denize açılınca alacağız. Ancak şu an takip ettiğimiz kadarıyla denizde balığın bolluğu güzel. Geçen yıl beklentimiz av sezonunda karşılandı. Palamut balığının olmayacağını düşünüyorduk ve palamut olmadı.
Title
Geçen yıl hamsi açık sularda vardı. Bu sene geçen seneki kadar olmasa da hamsi beklentimiz var. Çünkü palamudun olduğu sene hamsi bol oluyor. Bu sene vatandaşın bol balık yiyeceğini düşünüyoruz. Özellikle sezon başında palamut ve istavrit bol olacağını düşünüyoruz. Sonralarında ise hamsi ve çinekop olacağını düşünüyoruz diye konuştu.
Title
Aile mesleği olarak balıkçılık yaptığını dile getiren İsmail Balcı, Biz de tüm balıkçılar gibi 1 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sene bol balık olacağını düşünüyoruz. Vatandaşımızın ucuz balık yiyeceğini düşünüyoruz. Balıktan ümidimiz var bu sene. Vatandaşımızın yüzü gülecek inşallah.
Title
Geçen yıl balık çeşitliliği azdı. Tezgahlarımızda mezgit vardı, barbun vardı, çinekop ve palamut hiç olmadı ama bu sene bol balık olacağını düşünüyorum. Bu sene vatandaş av sezonunda bol bol balık yiyebilecek, hem de ucuz yiyeceğini düşünüyoruz dedi.
Title
Yeni sezonu umutla beklediklerini söyleyen balıkçı Harun Esen, Şu anda bakımlarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık. Yeni sezona hazırız. Gemilerimizin boya bakımlarını, motor bakımlarını tamamladık. Geçen sene av sezonu bizim için iyi geçti bu seneden de umutluyuz.
Title
Hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Palamut balığının da bu sene için iyi olacağını düşünüyoruz. İnsanlara tavsiyemiz balık bol bol balık yesinler. Balık insanı her zaman dinç tutar diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Karadenizli balıkçılar gün sayıyor: 'Vira bismillah' için geri sayım
Karadeniz'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını yapıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi beklediklerini söyledi.
  • Uluslararası sözleşmelerle korumaya alınan türler ile denizlerdeki bazı kıkırdaklı balık türleri ve iç sularda yağ balığı gibi nesli tehlike altında olan türlerin avcılığının tamamen yasaklandığını ifade eden Pakdemirli, "Deniz patlıcanı avcılığında münavebe yöntemi uygulanmış, İzmir’in kuzeyi ve Balıkesir Ayvalık bölgesi avcılığa kapatılarak, İzmir’in güneyi ile Aydın ve Muğla bölgesi avcılığa açılmıştır.

Işıkla avcılıkta beyaz ışık kullanımı yasaklandı

Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinden 50 kg ve üzerinde olan miktarların naklinde nakil belgesi alınması zorunludur. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, su ürünleri teknisyeni, teknikeri, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdam eden balıkçı gemileri, su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilecektir. 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren av araçlarının markalanması zorunlu hale getirilmiştir. Işıkla avcılık da beyaz ışık kullanımı yasaklanmıştır. Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan ve özel avlak prensibi ile işletilen rekreasyonel avcılık modeline ilk kez yer verilmiştir.

Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü
GÜNDEM
Vatandaş ucuz balık yesin diye fiyatları yarı yarıya düşürdü
  • Amatör amaçlı avcılık yapan balıkçılar kiraya verilmiş alanlarda sadece resmi tatil günlerinde avcılık yapabilmekte iken bu kısıtlama kaldırılmıştır.Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaklanmıştır. Can ve mal güvenliği açısından 50 watt’ı geçmemek şartıyla tekne içerisinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı ışık kullanılabilecektir.Ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm faaliyetlerine yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır” ifadelerini kullandı.adı.
Abone Ol Google News
Dünyanın gözü Türkiyede

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
10 günde 500 bin kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Türkiyenin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Libya'da ateşkes

Libya'da ateşkes

​Başbakan Serrac dört şart koştu.
Kariye de<br>artık cami

Kariye de
artık cami

​75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı.
Ankara'da<br>ikinci baro adımı

Ankara'da
ikinci baro adımı

Avukatların üye olması için imza süreci de başlatıldı.
2 saatte 100 bin 521 GBT

2 saatte 100 bin 521 GBT

'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı.
Girit'te üçlü<br>provokasyon

Girit'te üçlü
provokasyon

​Yunanistan,BAE ve Mısır topunuz gelin!
Okullara<br>hijyen desteği

Okullara
hijyen desteği

​AK Parti belediyelerinden pandemi döneminde örnek davranış.
Belhanda<br>gözden çıkarıldı

Belhanda
gözden çıkarıldı

​İndirime yanaşmayan Faslı yıldız satış listesine konuldu.
Sahte emlakçıya<br>yasal düzenleme

Sahte emlakçıya
yasal düzenleme

​1 Eylül'den itibaren yetkisi olmayan çalışamayacak.
Kaliforniya yanıyor

Kaliforniya yanıyor

​Eyalet genelinde 367 yangın etkisini sürdürüyor.
Altıncı finalde altıncı zafer

Altıncı finalde altıncı zafer

​UEFA Avrupa Ligi finalinde senaryo değişmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.