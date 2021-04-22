Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Pakdemirli Hayvancılık destek ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına yatırıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Hayvancılık destek ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına yatırıyoruz

Bakan Pakdemirli: Hayvancılık destek ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına yatırıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün itibari ile üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA AA
Bakan Pakdemirli: Hayvancılık destek ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına yatırıyoruz
Bakan Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Pakdemirli, "Buzağı desteği (2020 yılı 1'inci dönem) kapsamında 676 bin yetiştiricimize, 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL, manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10 bin 449 yetiştiricimize, 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 TL, malak desteği (2020 yılı 1'inci dönem) kapsamında ise 8 bin 253 yetiştiricimize 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesini bugün saat 17.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Pakdemirli: 40 bin ton patates ve 10 bin ton soğanın dağıtımını gerçekleştirdik
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: 40 bin ton patates ve 10 bin ton soğanın dağıtımını gerçekleştirdik

Bakan Pakdemirli sözünü tuttu: Evlat nöbetindeki anneye inek ve buzağı hediyesi
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli sözünü tuttu: Evlat nöbetindeki anneye inek ve buzağı hediyesi

Bakan Pakdemirli gökyüzünde korku dolu o anları anlattı
OYNAT 00:40
Bakan Pakdemirli gökyüzünde korku dolu o anları anlattı
Ankara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı. Bakan Pakdemirli gök yüzünde yaşanan o anları böyle anlattı.

Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağında panik anları: Sol motor gitti sayın bakanım
OYNAT 01:02
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağında panik anları: Sol motor gitti sayın bakanım
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Sol motorun jenaratörü arızalanan uçak 20 dakika boyunca bu şekilde seyretti. Kendisi de pilot olan Pakdemirli'nin pilotlara verdiği talimatlarla uçak acil iniş yaptı.


Abone Ol Google News
Tatil hayatını değiştirdi

Tatil hayatını değiştirdi

​Günde bir tane yapıyor, sipariş yağıyor.
Tim iş başında

Tim iş başında

​73 yaşındaki Şaban Amca önce ikna oldu sonra aşı.
Bakan Soyludan İstanbul Sözleşmesi mesajı: Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız

​Thodex'teki iki milyar dolarlık vurgununa yönelik dört gün önce uyarmış.

PKK'ya dev operasyon: 1 Ekim'e kadar sürecek

Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.
Bakan Pakdemirli açıkladı

Bakan Pakdemirli açıkladı

Bugün hesaplara yatırılıyor.

Thodex'in merkezinde polis inceleme yaptı.

​THODEX üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia.
Thodex'teki iki milyar dolarlık vurguna yönelik dört gün önce uyarmış: Bu bir kaçış stratejisine benziyor
Ekonomi

Thodex'teki iki milyar dolarlık vurguna yönelik dört gün önce uyarmış: Bu bir kaçış stratejisine benziyor

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yaklaşık iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçarken, kripto para piyasasındaki vurguna yönelik ise sosyal medyada bir kullanıcının dört gün önce uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Thodex üzerinden dijital para Dogecoin'in piyasa fiyatının yüzde 30 altına satıldığına dikkat çeken 'Gedrik Gerard' isimli Twitter kullanıcısı, borsadaki anormal hareketliliği de gösteren bir grafik paylaşarak bunun bir kaçış stratejisine benzediğine de vurgu yapmış.
Avlanma yasağı başlayınca ihtiyaç küçük teknelerden karşılanıyor: İstavrit, barbun ve mezgit avlanıyor
Hayat

Avlanma yasağı başlayınca ihtiyaç küçük teknelerden karşılanıyor: İstavrit, barbun ve mezgit avlanıyor

Karadeniz’de balık avcılığı küçük teknelerde devam ediyor. Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan’da av yasağının başlamasının ardından Sinop’taki balık ihtiyacı küçük teknelerle karşılanıyor. Tezgahlarda en fazla istavrit, barbun ve mezgit balığı satışa sunuluyor.
EPDK'dan 'patron kurtarma zammı' haberine yalanlama: Faturalara bedel yansıtılması söz konusu değil
Ekonomi

EPDK'dan 'patron kurtarma zammı' haberine yalanlama: Faturalara bedel yansıtılması söz konusu değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'dan (EPDK) “elektriğe patron kurtarma zammı” haberlerine ilişkin açıklama geldi. EPDK, elektrik şirketlerine herhangi bir yardımın söz konusu olmadığını, tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da gerçek dışı olduğunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.