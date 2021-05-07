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Ekonomi Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz, milletimiz için, üreticilerimiz üretmeye devam ederken; bizler de desteklerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimize, destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim.

7 mayıs cuma günü saat 18.00 itibariyle;

- Fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında, 418 bin 61 üreticimize 854.011.077 lira,

-Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında, 106 bin 687 üreticimize 251.797.606 lira

-Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında, 64 üretici firmaya da 37.880.453 lira olmak üzere toplamda 1.143.689.136 TL'lik destek ödemesini, TC kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve pazartesi günü aktaracağız.

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