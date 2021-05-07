Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi

Ekonomi

Marketlerde yeni uygulama: Bugünden itibaren bazı ürünler satılamayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen market düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren tama kapanma döneminde zincir ve süper marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye ve benzeri ürünler satılamayacak. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünler ise satılacak. Bakanlık tarafından yayımlanan son genelgede sigara yasağına ilişkin ise bir kısıtlama bulunmuyor.