Ekonomi Bakan Pakdemirli Tarımsal destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "808 milyon 706 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yapılacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL,

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz.

Hayırlı, bereketli olsun."
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