Ekonomi Bakan Pakdemirli Tohum üretimimiz 1 milyon 50 bin ton oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Tohum üretimimiz 1 milyon 50 bin ton oldu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2002 yılında 150 bin ton olan tohum üretimimiz bugün 1 milyon 50 bin ton oldu. Dünyada da 11. sıradayız. Türkiye, 2023 ile ilgili kendisine hep ilk 10'da olmak gibi bir hedef koydu. Tohumculuk sektöründe de aslında 11. sırayla ve 750 milyon dolarla dünyada ihracatta 11. sıradayız. Tabii ki bunu daha iyi yapmamız lazım" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye tohum üretiminde dünyada 11. sırada.
Türkiye tohum üretiminde dünyada 11. sırada.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tohum üretimiyle ilgili, "Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. 2002 yılında 150 bin ton olan tohum üretimimiz bugün 1 milyon 50 bin ton oldu" dedi.

Bakan Pakdemirli, çeşitli programlara katılmak için geldiği Nevşehir'de, Gülşehir ilçesinde bulunan yer altı patates deposunu inceledi.

  • Burada firmanın analiz laboratuvarı ve sera bölümünü de gezen Pakdemirli, incelemenin ardından Türkiye'de tohum üretimiyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Bu konuda Türkiye'nin çok iyi noktaya geldiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "2002 yılında 150 bin ton olan tohum üretimimiz bugün 1 milyon 50 bin ton oldu. Nevşehir'de de bunun başarılı bir örneğini görmüş olduk. Bu, son derece memnuniyet verici. Tamamen hastalıklardan ari 3-4 yıl içerisinde patates tohumlarında artık piyasaya da sürüleceğinin müjdesini almış olduk. Bu da tarım sektörü olarak bizi son derece memnun etti." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, tohum konusunda eleştiriler olduğunu aktarması üzerine Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tarımla ilgili her konu günlük siyasete alet ediliyor ama buradaki rakamları ve gerçekleri bilerek konuşmak gerekli diye düşünüyorum. 150 bin ton üretimden 1 milyon 50 bin tona gelmişiz. Dünyada da 11. sıradayız. Türkiye, 2023 ile ilgili kendisine hep ilk 10'da olmak gibi bir hedef koydu. Tohumculuk sektöründe de aslında 11. sırayla ve 750 milyon dolarla dünyada ihracatta 11. sıradayız. Tabii ki bunu daha iyi yapmamız lazım. Bu tarz inisiyatif ve girişimleri bakanlık olarak sektör olarak mutlaka destekliyor olmamız lazım. Daha iyiye doğru bir yolculuğa çıkmamız lazım, bulunduğumuz yeri de kötü görmüyor olmamız lazım. Bugün burada gözlediğimiz şeyler, ben bu işin Avrupa'sını, Hollanda'sını ve Almanya'sını, Fransa'sını da biliyorum, burada birçok konuda şu an Avrupa'nın daha ilerisinde olduğumuzu gördüm ve müşahede ettim, bu da son derce memnuniyet verici."

REKLAM

Bakan Pekcan: Şubat ayı ihracatı 14 milyar 31 milyon dolar oldu
EKONOMİ
Bakan Pekcan: Şubat ayı ihracatı 14 milyar 31 milyon dolar oldu

'Sertifikalı çobanlar' geliyor
EKONOMİ
'Sertifikalı çobanlar' geliyor

Emanet aldığı terzi makinesiyle iş kadını oldu
FOTOĞRAF 6
Title
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Dolma, arkadaşlarının desteği ile kendi işini kurdu. Havva Dolma, 5 evladına hem annelik hem de babalık yapıyor.
Title
Eşinden boşanmasının ardından hiçbir mesleği olmadan çocuklarına bakmayı düşünen anne 39 yaşındaki Havva Dolma, arkadaşlarının önerisi ile Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezinde dikiş kursu ile terzilik öğrendi. Kurslara katılmadan önce hiçbir el beceresi olmayan Dolma, arkadaşlarının yardımları ile üç makine terziliğe başladı.
Title
Başkalarının işinde çalışırken çocuklarıyla ilgilenmekten zorluk çektiğini söyleyen 5 çocuk annesi Dolma, Uzun zaman önce eşimden ayrıldım. Daha önce başkalarının yanında dikiş işinde çalışıyorken, arkadaşlarımın öneri ve destekleri sayesinde bugün kendi işimi kurdum. İlk zamanlar çocuklarım ufak oldukları için almış olduğum ücretler ev masraflarına yetiyordu. Çocuklarım büyüdükçe hem evin masrafları hem de çocuklarımın ihtiyaçları çoğalıyordu. Arkadaşlarımın destekleri ile çeşitli yerlerden ödünç üç makine temin ettim.
Title
Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezinden aldığım eğitimle beraber kendi işimi kurdum. Dükkanımdan kazanmış olduğum para ile hem evimi geçindiriyorum hem de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılıyorum. Beş kız çocuğu annesiyim. En büyüğünü açtığım dükkanımla elde ettiğim gelirle evlendirdim dedi.
Title
Annesinin yaşadığı sıkıntıları anlatan kızı Sibel Kaymak, “Biz beş kız kardeşiz ve en büyük ablam Simge evlendi. Annem arkadaşlarının desteği ile Halk Eğitimden aldığı dikiş eğitimi ile terzi dükkanı açtı. İhtiyaçlarımızı annemin iş yerinden kazanmış olduğu gelir ile geçindiriyoruz. Annem bizim için çok uğraşıyor. Bizler de elimizden geldiği müddetçe ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bizim için hem anne hem de baba oldu” şeklinde konuştu.
Title
İş yerini açtıktan sonra emanet aldığı terzi makinelerini geri vererek yeni makinelerle işini büyütmeye hazırlanan Havva Dolma, Ben eşinden boşanan kadınlarımıza her zaman şunu söylemek isterim; Bayan olarak hayattan asla pes edilmemesi ve çocukları için yaşam mücadelesinden vazgeçmemelerini söylemek isterim. Çünkü bazen hayat bazen bitti dediğimiz yerden başlıyor ifadelerini kullandı.
Emanet aldığı terzi makinesiyle iş kadını oldu
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Dolma, arkadaşlarının desteği ile kendi işini kurdu. Havva Dolma, 5 evladına hem annelik hem de babalık yapıyor. İş yerini açtıktan sonra emanet aldığı terzi makinelerini geri vererek yeni makinelerle işini büyütmeye hazırlanan Havva Dolma, "Ben eşinden boşanan kadınlarımıza her zaman şunu söylemek isterim; Bayan olarak hayattan asla pes edilmemesi ve çocukları için yaşam mücadelesinden vazgeçmemelerini söylemek isterim. Çünkü bazen hayat bazen bitti dediğimiz yerden başlıyor" dedi.


Pirinç satışı da başladı

Pirinç satışı da başladı

​Tanzim satış noktalarında 2 bin 500 ton ürün satıldı.
YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere karne verilecek

Değerlendirme 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak.
Çavuşoğlu: ABD ve İsrailden korkan Müslüman ülkeler var

KOBİlere 300 bin lira hibe

KOBİlere 300 bin lira hibe

​Sanayi Bakanlığı, dijitalleşme desteği verecek.
KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.
Tanesi 100 bin lira

Tanesi 100 bin lira

Kurtboğan cinsi çoban köpekleri ilgi görüyor.
Fabrikalarla yarışıyorlar

Fabrikalarla yarışıyorlar

​Döner sermaye gelirlerinde hedef ilk sıra.
Keşmirde 200 aileye tahliye

Keşmirde 200 aileye tahliye

​Pakistan hükümeti, gerilimin arttığı bölgede sığınaklar kurdu.

İhracat arttı

İhracat arttı

Pekcan: Şubatta 14 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Aday değilim

Aday değilim

​Aziz Yıldırım'dan TFF Başkanlığı açıklaması.
Futbol terörüne soruşturma

Futbol terörüne soruşturma

​Sakaryaspor maçında sahaya kesici aletle çıkan Amedsporlu futbolcu için harekete geçildi.
Suudiler işkence ediyor

Suudiler işkence ediyor

​ABD medyasından dikkati çeken iddia.
Enflasyon daha da düşecek

Enflasyon daha da düşecek

​Bakan Albayrak: Tedbirler etkisini gösteriyor.
AK Partiye destek için istifa ettiler

AK Partiye destek için istifa ettiler

​Seçim öncesi İyi Parti'de istifalar devam ediyor.
MWCye damga vurdular

MWCye damga vurdular

​Dünyanın en prestijli teknoloji fuarını yerinde takip ettik, yeni amiral gemileri sizin için inceledik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.