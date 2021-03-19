Ekonomi Bakan Pekcan açıkladı Esnafın borçları yapılandırılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan açıkladı: Esnafın borçları yapılandırılıyor

Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizinden vazgeçildi ve ana para borcuna 18 ay taksitle yapılandırma imkanı sağlandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa yeni destek kararını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Pekcan şunları kaydetti:

"Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldı.

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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