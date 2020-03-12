Bakan Pekcan açıkladı: Reklam Kurulu 25 yıl sonra ikinci kez olağanüstü toplanıyor

Koronavirüs nedeniyle oluşan panik havasından yararlanmak isteyen satıcılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yaparak vatandaşı mağdur duruma düşürmeye başladı. Ancak her fırsatta bu fırsatçılara göz açtırmayacağını söyleyen yetkililer harekete geçti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak hem fiyat artışları tespit edilen ürünlerle ilgili denetimlere başladık. Gördük ki gıda konusunda bütün raflar dolu herhangi bir eksik yok. Reklam Kurulu, 25 Mart'ta 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak" dedi.

Bakan Pekcan’ın açıklamalarından satır başları:

Son iki günde 5170 şikayet geldi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine geri dönüş yapacağız.

1 milyarlık üretim kapasitemiz olmasına rağmen piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse TCK’nın ilgili maddeleri doğrultusunda gereğini yapacağız. Bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız.

Önce iç piyasaya tedarik

Piyasa N95 denilen maskeler bulunmakta ama diğer cerrahi maske dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariki yapmaları konusunda kendilerine sesleniyorum.

Paniğe gerek yok

Halkımız rahat olsun panik yapacak bir şey yok. Türkiye bu işi sağlık bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda. İnternet üzerinden satışlarda da gereğini yapıyoruz. İnternet portalları konusunda da şikayetler var onları da değerlendiriyoruz.

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