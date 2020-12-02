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Ekonomi Bakan Pekcan Büyüme ve ihracatta toparlanma sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan: Büyüme ve ihracatta toparlanma sürüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Büyüme ve ihracattaki olumlu gidişat, toparlanmanın sürdüğünü gösterirken Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

"Küresel ekonomi daralırken, Türkiye büyüyor"

Bakan Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme, gerekse de ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”

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