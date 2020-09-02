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Ekonomi Bakan Pekcan Dış ticaretimiz güçlü bir ivme kazanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan: Dış ticaretimiz güçlü bir ivme kazanacak

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. Bu gelişmeyi değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanlığının ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre, GTS'ye göre ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

  • İthalat, yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolara, dış ticaret hacmi yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolara, dış ticaret açığı da yüzde 169,7 artışla 6 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
EKONOMİ
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

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"Ekonomik toparlanma devam ediyor"

Bu gelişmeyi değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Normalleşme döneminde üç ayın tamamlandığını hatırlatan Pekcan, ekonomik toparlanmanın başarıyla devam ettiğini bildirdi. Pekcan, "Haziran-ağustos döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90'a ulaştı." bilgisini paylaştı.

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"Rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki yüzde 4,9 düşüşe rağmen, ithalatımız altın hariç yüzde 0,3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşti. İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu. Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

İhracatın temmuz ayında en fazla arttığı ülke: Yüzde 151 artış var
FOTOĞRAF 23
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Türkiye'nin 27 AB ülkesinin 20'sine ihracatı temmuzda bir önceki aya göre artarken, yüzde 151 ile en fazla ihracat artışı Lüksemburg'a gerçekleşti.
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Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 10,1 yükselerek 1 milyar 301 milyon 311 bin dolara çıktığı Almanya, sadece AB değil, Türkiye'nin tüm ihracat pazarları arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke oldu​.​
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Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine haziran ayında 38 bin dolar ihracat gerçekleştirirken temmuz ayında hiç ihracat gerçekleştirmedi.
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​İşte ihracatın arttığı 20 AB ülkesi ve rakamlar..
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Danimarka'ya ihracat yüzde 53,8 artışla 70 milyon 728 bin dolardan 108 milyon 765 bin dolara,
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Slovakya'ya ihracat yüzde 36,7 artarak 42 milyon 33 bin dolardan 57 milyon 457 bin dolara,
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İspanya'ya ihracat yüzde 36,4 yükselerek, 439 milyon 461 bin dolardan 599 milyon 351 bin dolara,
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Hollanda'ya ihracat yüzde 25,7 artışla 361 milyon 862 bin dolardan 454 milyon 724 bin dolara,
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İrlanda'ya ihracat yüzde 23,1 artarak 38 milyon 680 bin dolardan 47 milyon 613 bin dolara,
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Polonya'ya ihracat yüzde 22,1 artışla 231 milyon 229 bin dolardan 282 milyon 390 bin dolara,
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Finlandiya'ya ihracat yüzde 20,5 yükselerek 30 milyon 586 bin dolardan 36 milyon 865 bin dolara,
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Letonya'ya ihracat yüzde 20,5 artarak 8 milyon 405 bin dolardan 10 milyon 124 bin dolara,
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Fransa'ya ihracat yüzde 15 yükselerek 573 milyon 833 bin dolardan 659 milyon 940 bin dolara,
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Macaristan'a ihracat yüzde 12,7 artışla 79 milyon 362 bin dolardan 89 milyon 439 bin dolara,
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Slovenya'ya ihracat yüzde 10,7 artarak 128 milyon 841 bin dolardan 142 milyon 650 bin dolara,
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Almanya'ya ihracat yüzde 10,1 yükselerek 1 milyar 182 milyon 519 bin dolardan 1 milyar 301 milyon 311 bin dolara,
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Çekya'ya ihracat yüzde 8,4 artışla 67 milyon 932 bin dolardan 73 milyon 648 bin dolara,
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İsveç'e ihracat yüzde 8,1 artarak 96 milyon 928 bin dolardan 104 milyon 775 bin dolara,
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Romanya'ya ihracat yüzde 5,5 yükselişle 322 milyon 225 bin dolardan 339 milyon 967 bin dolara,
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Bulgaristan'a ihracat yüzde 5,4 artışla 208 milyon 219 bin dolardan 219 milyon 351 bin dolara,
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Yunanistan'a ihracat yüzde 3,7 artarak 151 milyon 197 bin dolardan 156 milyon 733 bin dolara,
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Belçika'ya ihracat yüzde 3,6 yükselerek 282 milyon 415 bin dolardan 292 milyon 440 bin dolara ulaştı.
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İhracatın temmuz ayında en fazla arttığı ülke: Yüzde 151 artış var
Temmuz ayı ihracatında Türkiye'nin tüm ihracat pazarları arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya olurken, en fazla artış ise yüzde 151 ile Lüksemburg oldu. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine haziran ayında 38 bin dolar ihracat gerçekleştirirken temmuz ayında hiç ihracat gerçekleştirmedi.
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