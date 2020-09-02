Bakan Pekcan: Dış ticaretimiz güçlü bir ivme kazanacak

Ticaret Bakanlığının ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre, GTS'ye göre ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalat, yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolara, dış ticaret hacmi yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolara, dış ticaret açığı da yüzde 169,7 artışla 6 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

EKONOMİ Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

EKONOMİ Koronavirüs etkisi büyümeyi vurdu: Yüzde 9,9 daraldık

"Ekonomik toparlanma devam ediyor"

Bu gelişmeyi değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Normalleşme döneminde üç ayın tamamlandığını hatırlatan Pekcan, ekonomik toparlanmanın başarıyla devam ettiğini bildirdi. Pekcan, "Haziran-ağustos döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90'a ulaştı." bilgisini paylaştı.

EKONOMİ Sanayici dertli: Çalışacak işçi bulamıyoruz

"Rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki yüzde 4,9 düşüşe rağmen, ithalatımız altın hariç yüzde 0,3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşti. İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu. Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

REKLAM

(1/5) Normalleşme döneminde üç ayı tamamladık. Ekonomik toparlanmamız başarı ile devam ediyor. Haziran-Ağustos döneminde, 2019’un aynı dönemine kıyasla, ihracatımız %0,3 artış gösterirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç %90’a ulaştı. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) September 2, 2020