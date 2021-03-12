Ekonomi Bakan Pekcan duyurdu Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan duyurdu: Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık. Başvuruları devam ediyor, işletmelerimiz 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciro Kaybı Desteği"ne ilişkin bilgi verdi. Destek için başvuruların devam ettiğini belirten Pekcan, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanabilecek işletmeler

Konuya ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, 2019'dan önce ya da 2019'da başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere destek ödemesi yapılıyor.

İşletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru başladı
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İşletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru başladı
  • Bu kapsamda, söz konusu işletmelere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cirosunun azalan tutarının yüzde 3’ü oranında ciro kaybı desteği ödemesi gerçekleştiriliyor.

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Bununla birlikte gelir kaybı desteği ile ciro kaybı desteğini birlikte hak eden işletmelere ödemeler, gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılıyor. Ciro kaybı desteğinin gelir kaybı desteğinden fazla olması halinde fazlaya ilişkin tutar hak sahibine ödeniyor.

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