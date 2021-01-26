Ekonomi Bakan Pekcan duyurdu Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan duyurdu: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan milyonlarca esnaf ve sanatkarı ilgilendiren konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan kira ve gelir kaybı desteklerine ilişkin olarak başvuru süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.

31 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek

Bakan Pekcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

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  • Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun."

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