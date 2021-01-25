Ekonomi Bakan Pekcan duyurdu Kadın kooperatiflerine hibe desteği 2021de de devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan duyurdu: Kadın kooperatiflerine hibe desteği 2021'de de devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, : "KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edecek. Hibe desteği için başvurular 1-28 Şubat'ta ticaret il müdürlüklerine yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin üretime, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkısı olduğunu belirterek, Bakanlık olarak kooperatiflerin ve özellikle kadın kooperatiflerinin üretimde ve ihracatta daha fazla yer alması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

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Yatırım projeleri desteklenecek

Pekcan, bu kapsamda geçen yıl kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programını (KOOP-DES) hayata geçirdiklerini söyledi.


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Kooperatiflere finansman desteği

Program ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek üretim ve tüketim zincirlerinde aktif ekonomik aktörler haline getirmeyi, vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlandığını hatırlattı.

  • Pekcan, bu çerçevede geçen yıl toplam 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatiflerin 149 projesine hibe desteği verilmesinin uygun görüldüğünü kaydetti.

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2021 yılı için başvurular Şubat ayında

Bakan Pekcan, geçen sene olduğu gibi 2021 yılında da KOOP-DES çerçevesinde ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin;

-Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,

-Ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,

- Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına

-Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verileceğini bildirdi.

"En az yüzde 90’ı kadınlardan oluşuyor"

Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en az yüzde 90’ının kadınların oluşturduğu kooperatiflerde yüzde 75, diğer bölgelerde yüzde 50’sinin hibe olarak karşılanacağını belirten Pekcan, “Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 01 Şubat 2021 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında tüm illerimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirler” ifadelerini kullandı.


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