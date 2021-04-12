Bakan Pekcan duyurdu: Ticaret sicili belgeleri artık MRSİS'ten temin edilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ticarette dijitalleşmeyle ilgili atılan yeni bir adımı daha duyurdu. Pekcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. TOBB işbirliğiyle başlattığımız MERSİS üzerinden elektronik belge uygulaması, 05.04.2021 itibarıyla 238 Ticaret Sicili Müdürlüğümüzün tamamında devreye alındı.

Ticaret Sicili Müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen Ticaret Sicili Tasdiknamesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Merkez Nakli Belgesi, Durum Belgesi gibi ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek.

EKONOMİ Ticaret sicili mevzuatına tek noktadan erişilebilecek

"Şeffaf, hızlı ve güvenli"

Ticarette dijitalleşmeye, ticari işlemlerin daha kolay, şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve Ticaret Sicili Müdürlüklerimizin performans ve hizmet verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.

(1/3) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. TOBB işbirliğiyle başlattığımız MERSİS üzerinden elektronik belge uygulaması, 05.04.2021 itibarıyla 238 Ticaret Sicili Müdürlüğümüzün tamamında devreye alındı. REKLAM April 12, 2021