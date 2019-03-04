Ekonomi Bakan Pekcan Şubat ayı ihracatı 14 milyar 31 milyon dolar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan: Şubat ayı ihracatı 14 milyar 31 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayında ihracatın genel ticaret sistemine göre 14 milyar 31 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı.
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu" dedi.

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