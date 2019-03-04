Bakan Pekcan: Şubat ayı ihracatı 14 milyar 31 milyon dolar oldu Ticaret Bakanı Pekcan, şubat ayında ihracatın genel ticaret sistemine göre 14 milyar 31 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 04 Mart 2019, 11:33 Son Güncelleme: 04 Mart 2019, 11:40 Yeni Şafak