Bakan Pekcan: Şubat ayı ihracatı 14 milyar 31 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.Bakan Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu" dedi.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.Bakan Pekcan, "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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