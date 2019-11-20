Bakan Pekcan'dan kadın girişimcilere ihracat çağrısı: Desteğimizle arkanızdayız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kadınların iş gücüne katılım oranlarında ciddi bir artış olmasına rağmen bunun yetersiz olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefi olduğunu ifade eden Pekcan, kadın girişimcileri ihracatçı olarak da görmek istediklerini ifade etti.

Pekcan, ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri sebebiyle küresel ihracatın düştüğünü ancak Türkiye'nin ihracatından yılın 8 ayı itibarıyla yüzde 2,9 artış görüldüğünü vurgulayarak, "Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren 50 ülke arasında Türkiye 7'nci sırada. Bu güzel bir veri ancak daha fazla markalaşmaya, dijitalleşmeye, teknolojiye ve ihracata ağırlık vererek ülkemizi üst gelir grubuna taşımak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kadın girişimci sayısının son 15 yılda 40 binden 112 bine çıktığını kaydeden Pekcan, gelişmiş ülkelerde de kadınların hem siyaset hem de ticarette daha fazla yer aldığını dile getirdi.

OYNAT 01:46 Erdoğan: İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.



Erdoğan, 'Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor. Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.' dedi.

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"Girişimci desteklerinden faydalanın"

Pekcan, Türkiye'de kadın istihdamını artırmanın ve cinsiyetler arası iş gücüne katılım oranındaki farkı azaltmanın önemli bir ekonomik kazanç sağlayacağına dikkati çekerek, "Ülkemizde ve dünyada kadın girişimcileri özendirmek için çok çeşitli fonlar var, lütfen bu fonlardan yeteri kadar faydalanın." çağrısını yaptı.

Yeni kadın girişimci kazanmanın yanında, mevcut girişimlerin de sürdürülebilirliğini sağlamanın önemin işaret eden Pekcan, "Güçlü kadınlarımızı dünya ekonomik arenasında başarılı ihracatçılar olarak görmek istiyoruz. Biz de bakanlık olarak her türlü desteğimizle arkanızdayız." dedi.

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"İhracatçı eğitimlerimizi tüm illere yayacağız"

İhracatçı Yetiştirme Akademisi'nde eğitimler verildiğini anlatan Pekcan, bu eğitimleri 5 ilde yaptıklarını, bunun 81 ilde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Pekcan, İhracat Destek Ofisileri ve Gümrük Rehberi Programı gibi ihracatçılara yönelik çalışma ve desteklere değinerek, "Özellikle tasarruf, eğitim, sertifika ve pazara giriş destekleri bunlardan birkaçı. Bu destekler için kolaydestek.gov.tr sitesinden bilgi alıp siz de onlardan yararlanabilirsiniz." diye konuştu.

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Akıllı İhracat Platformu'nun tamamını 2020'nin sonunda devreye alacaklarını ifade eden Pekcan, bu platformla her firmaya dijital kimlik vereceklerini anlattı.

Pekcan, yurt dışına giden ticaret müşavirleri için Müşavir Ağı Destek Sistemi'ni oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yurt dışına giden müşavirlerimiz bu sistem üzerinden istediği bilgilere ulaşabilir oldu. Müşavir ağı bilgilendirmesinde ticaret müşavirinin bulunduğu ülkedeki teknik mevzuat, pazar koşulları sisteme yükleniyor. Bu sistem şu anda bakanlığımız bünyesinde iç kullanıma açık, bunu yıl sonuna kadar iş dünyasına açacağız. Müşavire Danışın Hattımız da aktif olacak."

FOTOĞRAF 9 Denizli'deki bir mermer ihracatı firmasında satış sorumlusu olan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Kırbaş, 3 yıl önce Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Kırbaş, sertifikasını aldıktan sonra 10 bin dolar yatırım yaparak, mermer sektöründe faaliyet gösteren kendine ait bir şirket kurdu. Kırbaş, ardından yurt dışındaki ülkeleri tek tek dolaşıp, Denizli mermerini tanıtmaya başladı. Kentteki fabrikalardan satın aldığı mermerleri yurt dışına pazarlayan Kırbaş, şimdi Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki 40 ülkeye ihracat yapıyor. 'BAŞARIYA ODAKLANDIM': Kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Kırbaş, 12 yıl boyunca farklı firmalarda satış sorumlusu olarak çalıştım. 3 yıl önce kendi işimi kurmaya karar verdim. Denizli Ticaret Odası'nın girişimcilik kursunun ardından kafamda yapacağım işi netleştirdim. Bu konuda tereddütlerim de vardı... Daha sonra bu işi başarabileceğime inandım ve yalnızca başarıya odaklandım. Kendi şirketimi kurup sıkı bir çalışma temposunun içerisine girdim. Çantamı alıp, yurt dışındaki ülkelerde Denizli mermerinin tanıtımını yaptım dedi. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının ülkenin ilerlemesi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ayşe Kırbaş, Şirketimi kurduğum ilk yıl 2 milyon dolarlık mermer ihracatı yaptık. Şu an 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, Çin, Almanya, Katar, Mısır, Singapur, Malezya en çok satış yaptığımız ülkeler... Kentte üretilen mermerin her çeşidini yurt dışına satıp, ülkemize döviz getiriyoruz. Doğal taş aşığı bir insanım. Mesleğimi çok seviyorum ve başarılı olduğum için çok mutluyum. Bir kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Aynı anda hem ailemizi geçindirebilir, hem de ev işlerimizle ilgilenebiliriz diye konuştu. Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor Denizli'de mermer ihracatı yapan bir firmada satış sorumlusu olarak çalışırken Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katılan Ayşe Kırbaş (39), kendi şirketini kurarak patron oldu. Kırbaş, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki toplam 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor.

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"Kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcileri destekliyoruz"

Pekcan, bakanlığın kooperatifler için de destek programı olduğuna dikkati çekerek, "2 bin 500'den fazla üyesi olan 189 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Bakanlık olarak bütün projelerde kadınların aktif olmasını beklediklerini vurgulayan Pekcan, bunun için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin beraber çalışması gerektiğini söyledi.

"Genç kızları girişimci olmaya yönlendirin"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın girişimci oranının 12 senede yüzde 4'ten yüzde 9'a yükseldiğini belirterek, bu artışta hem Bakan Pekcan'ın hem de Kadın Girişimci Kurulları'nın büyük emeği olduğunu dile getirdi.

Ülkede girişimci sayısını artırarak Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Buradaki en büyük umudumuz da kadınlarımız. Önümüzdeki dönemde her ilde kadın girişimci sayımızı 2 katına çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarına proje geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, girişimcilerin toplumun çimentosu olduğunu belirtti.

Zenginleşmek ve istihdam sorununu çözmek için girişimci sayısını artırmak gerektiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Kadın ve erkek, bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatla uçulmaz. Dünya kadın girişimcileri sıralamasında ilk 20 ülke arasında biz de olmalıyız. Kendi başarı hikayenizi genç kızlara anlatın ve onları girişimci olmaya yönlendirin." şeklinde konuştu.

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Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Bakan Pekcan'a hediye takdim etti, daha sonra pasta kesilerek illerden gelen Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile toplu fotoğraf çekildi.

FOTOĞRAF 19 Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilerek üretilen balistik koruyucu başlıklar, yurt dışında tercih edilmeye başlandı. Havacılık ve savunma sistemlerine yönelik, kompozit parçaların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşan CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri AŞ, hava ve kara araçlarının korunmasına yönelik çözümlere son dönemde kişisel koruma ekipmanlarını da ekledi. CES İleri Kompozit Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şentürk, AA muhabirine, balistik konusunda 10 yılı bulan deneyimli personelle araç platformlarından başlamak üzere son 3 yıldır balistik koruma çözümleri ürettiklerini söyledi. Araç koruma çözümlerini kişisel korumanın takip ettiğini belirten Şentürk, böylelikle daha önce yurt dışından büyük miktarlarda alınan balistik koruyucu başlıklara yerli çözümler üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Üzerinde çalıştıkları ürünün geçen yılın son çeyreğinden itibaren seri üretimine başladıklarını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu: Geçen yıl ilk ihracatımızı bir Batı Avrupa ülkesine yaptık. Bu sene yine aynı ülkeden sipariş aldık. Orta Doğu'da bir ülkeye küçük miktarda da olsa ihracat yaptık. Bu sene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın (SSB) yaptığı ön kalifikasyon değerlendirmesinde de ürünümüz bütün testleri başarıyla geçerek kendi silahlı kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize verilecek şekilde kalifiye bir ürün olduğunu ispatlamış oldu. Ürünümüz, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretilen ve şu anda çok popüler olan ürünlerle en az aynı düzeyde balistik koruma seviyesine sahip. Konfor, tasarım, kullanım rahatlığı olarak son derece üst düzeyde bir ürün. Kullandığımız malzeme, kompozit teknolojisinin izin verdiği en üst düzey malzeme. Bu sebeple daha önceki örneklerinden çok daha hafif bir ürün. Artık bütün iç aksamıyla 1 kilograma kadar hafifletebildiğimiz bir kompozit başlıktan bahsediyoruz. Bunu değişik koruma seviyelerinde üretebiliyoruz. Özellikle son zamanlarda büyük tehdit haline gelmiş kalaşnikof mermisine karşı da bu başlığımızı birtakım eklemeli zırhlarla koruyucu hale getirebiliyoruz. Bu sebeple özellikle 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) kompozit başlığımızı tanıtmayı hedefliyoruz. Selçuk Şentürk, Türkiye'deki ihtiyaçları karşılamaya hazır olduklarını bütün ön testleri geçerek gösterdiklerini dile getirdi. Hem ihtiyaç makamlarıyla hem tedarik makamı olan SSB ile temasların olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan Şentürk, ihalelerin sonuçlanmasını beklediklerini belirtti. Şentürk, şunları kaydetti: Bu doğrultuda sene sonuna kadar önemli miktarlarda kaskı kendi askerlerimiz ve güvenlik güçlerimizle buluşturmuş olacağız. Hedefimiz öncelikle Türkiye'deki ihtiyacı tamamen karşılamak ama bunun yanı sıra ürünümüzü muhakkak Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Amerika'ya pazarlamak. Çünkü savunma sanayimizin en büyük hedefi ihracat yapmak, Türkiye'ye döviz girdisi sağlamak. Bu sebeple ürünlerimizi onların da isteklerine göre şekillendiriyoruz. CES İleri Kompozit Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şentürk. . . . . . . Türk miğferinden ihracat başarısı Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilerek üretilen balistik koruyucu başlıklar, yurt dışında tercih edilmeye başlandı. CES İleri Kompozit Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şentürk, "Balistik koruyucu başlığımızı geçen yılın son çeyreğinden itibaren seri üretime soktuk. Hatta geçen yıl ilk ihracatımızı bir Batı Avrupa ülkesine yaptık" dedi.

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FOTOĞRAF 21 Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4 yıl önce damlatmayan ambalaj özelliğiyle çubuk çay üretimine başlayan genç girişimci Serhat Çalışkan, Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan coğrafyada dünyanın 22 ülkesine ihracat yapıyor. Firma sahibi Serhat Çalışkan, yaptığı açıklamada, çubuk çayın dünyada var olan bir ürün olduğunu, bu ürünü 2013 yılında tanıdıklarını ve daha fazla geliştirmeye karar verdiklerini anlattı. Yaptıkları Ar-Ge çalışmasının ardından 2014 yılı ekim ayında üretime başladıklarını aktaran Çalışkan, şu ana kadar dünyada 21'in üzerinde fuara katıldıklarını söyledi. 22 ÜLKEYE İHRACAT - Çalışkan, 14 Avrupa ülkesine ihracat yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, Dünyada 22 ülkeye ihracatımız var. Almanya'dan Hollanda'ya, Belçika'dan Fransa'ya, Moğolistan'dan Kanada'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya kadar, dünyada 22 ülkeye ihracatını yapıyoruz ve her geçen gün pazar payımız büyüyor. Dünyadaki rakiplerimiz 100 yılın üzerindeki firmalar. 100 yılın üzerindeki firmalara karşın 4 yıldır mücadele veriyoruz ve her geçen gün pazarımızı ikiye üçe katlayarak devam ediyoruz. ifadesini kullandı. 12 KİŞİLİK DEV EKİP - Dünyanın en güzel bahçelerinden toplanan çaylarla üretim yaptıklarını, aldıkları belgelerle de bunları kanıtladıklarını anlatan Çalışkan, 12 kişinin istihdam edildiği şirkette, 14 çeşit çubuk çay ve 2 çeşit çubuk kahve ürettiklerini bildirdi. ORTA DOĞU'YA EKŞİ, AVRUPA'YA VANİLYA ÇAYI - İhracat yaptıkları ülkelerden gelen taleplere göre ürün çeşitliliğini ve içeriğini elde etmek için Ar-Ge merkezinde çalışmalar yaptıklarına işaret eden Çalışkan, Orta Doğu pazarında ekşi ürünlerin, Avrupa'da ise vanilya çayı, nane ve zahter çaylarının ilgi gördüğünü söyledi. Çalışkan, iç pazara yönelik üretime 2018 Ocak ayında başladıklarını bildirerek, 2018 yılında başladığımızda ürünümüz tanınmıyordu. Biz bunu tanıtmak için birçok fuarlar, aktiviteler, tadım faaliyetleri, marketlerde promosyon ürünler düzenledik. İlk güne göre çok büyük yol katettik. İlk gören korkuyor, acaba nasıl kullanılır? Bu nedir diye bakıyorlar ama kullandıktan sonra çok enstantane şeyler yaşıyoruz. Bu bir 'Avrupa ürünü mü?' gibi şeyler söylüyorlar. Halbuki bu Türk ürünü, Kocaeli ürünü, Kocaeli Başiskele'de üretilip dünyaya ihraç edilen bir ürün. şeklinde konuştu. Ürünlerinde ilaç ve gıda sanayinde kullanılan bir ambalaj kullandıklarını, bu ambalaj sayesinde kaşık kullanımına gerek duyulmadığını kaydeden Çalışkan, Bizim ambalajımızla karıştırıyorsunuz ve ne kadar karıştırıyorsanız o kadar demleniyor. Şekerinizi ambalajımızın stiğiyle karıştırıyorsunuz ve en önemlisi bir kere yukarı kaldırıp yan tuttuğunuzda damlatmıyor. Ambalaj yapımızın en önemli özelliği ise ürünümüz kolay kullanımlı yanında taşınabilir pratik damlatmayan bir ambalaj yapısına sahip ifadelerini kullandı. Çalışkan, Türkiye'de 2 ulusal market zinciri için üretim yaptıklarını ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hızlı trenleri için de sıcak içecek tedarikliğini üstlendiklerini kaydetti. Rakip ülkelerinin ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya olduğunu belirten Çalışkan, şunları söyledi: Biz öncelikle Türk markası olarak bu ürünü dünya pazarında yaymak için yola çıktık. En önemli hedefimiz ise dünyada gurbetçilerimizin etkin olduğu Türk marketlere değil Avrupalının marketlerine girmek, ülkemize gerçek bir avro getirebilmek, Türk'ün parasını Türk'e değil Avrupalının parasını getirebilmekti. Hayallerimiz hala çok yüksek. Hala hayallerimize ulaşamadık. Bizim asıl amacımız, asıl hayalimiz, dünyanın neresine giderseniz gidin çubuk çay denildiğinde ilk akla gelenin Türk stick çayı olmasıdır. Bizler bu süre zarfında Brüksel'de üstün lezzet ödülü, Türkiye'de ise eczacılar alanında inovatif ambalaj ödülü, altın havan ödülüne de layık görülmüş bir firmayız. Bizim ambalajımız, dünyadaki rakiplerimiz 400 demleme deliği kullanırken, biz bin 200 demleme deliğiyle bu üretimi yapıyoruz. En önemli şey, biz firma olarak ihracat ihracat hedefli olan bir firmayız. Ülkemize katma değer getirmek isteyen bir firmayız. İSTİHDAMDA HEDEF YÜKSELDİ - Çalışkan, yıl içerisinde ABD'ye ihracat rakamının arttırılmasını amaçladıklarına işaret ederek, yıl sonuna kadar istihdam sayısını 30'a çıkartacaklarını sözlerine ekledi. . . . . Genç girişimciden 22 ülkeye 'çubuk çay' ihracatı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4 yıl önce damlatmayan ambalaj özelliğiyle "çubuk çay" üretimine başlayan genç girişimci Serhat Çalışkan, Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Doğu Asya'ya kadar uzanan coğrafyada dünyanın 22 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

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