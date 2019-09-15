Ekonomi Bakan Pekcandan Volkswagen açıklaması Manisada yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ OTOMOTİV

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması: Manisa'da yapılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomobil fabrikasının yerine ilişkin, "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii." dedi.

Haber Merkezi Diğer
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CNN TÜRK’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Pekcan, Alman otomobil fabrikasının yerine ilişkin, "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli." açıklamasında bulundu.

Ben detaycıyım, Ros'da çok detaycı

ABD ile ticari ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Pekcan, "Öncelikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi bir motivasyon oldu bizim ilişkilerimiz için. Nisan ayında ilk kez bir araya geldik. ABD Ticaret Bakanı Ross'la 7-8 görüşmemiz var. e-Mail, telefon yüz yüze görüşmelerimiz. Sektörlerin içinde bulunduğu çalışma grupları kurduk. Strateji planı oluşturduk. TİM ve birlik başkanları başta olmak üzere hepsiyle çalışmalar yaptık. Yol haritalarımızı belirledik. İzmir fuarı öncesinde ve sonrasında da görüştük. Sonrasında Ross'la bir araya geldik. Ben detaycıyımdır, Ross da çok detaycı." ifadelerini kullandı.

AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Ross.

Pekcan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Öncelikli belirli sektörleri seçtik. ABD'de kendi talebini iletiyor. Öncelikle tekstil, hazır giyim mobilya, otomotiv ve doğal taş var. Küçük küçük çok şirket var. 2000 mobilyacı var, tek tek muhattap olamayız dedi. Biz de onunla ilgili çalışma yapacağız.

Yedek parçada daha hızlı yol alabiliriz

Hazır giyim, tekstil, mobilyaya nazaran otomotivde farklılık var. 100 milyon dolarlık yatırım gerekiyor. ABD pazarının beklentileri farklı. Yedek parça daha farklı konu ve daha hızlı yol alabiliriz.

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Sektör bazında bizim de çalışmalarımız var. Bizim de ticaret bakanları olarak hedeflerimiz ilerleme yönünde. ABD'ye yaptığımız bugünkü ihracatımızın yüzde 50'sini getirdim dile. Çelikle ilgili biraz daha tutucu davranıyor Ross. Biz de Meksika gibi, Kanada gibi bazı uygulamalar var. Onlar gibi biz de kabul edebiliriz. Biz de 22 ürüne ek vergi getirdik.

Hedef katma değeri yüksek ihracatı artırmak

Biz 29 Ağustos'ta ihracat planımızı açıkladık. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Görüşleri aldık. Kendi stratejimizi belirledik. Hedef ülkeleri neye göre seçtik. Dünya nüfusunun yüzde 55 olan ithalat hacminin yüzde 43.7'si olan ülkeler. İhracat oranımıza baktığımızda 1000'de 5. Önce 1000'de 5'i ikiye katlayacağım dedik. İhracatımızın içindeki yüksek teknoloji ürün yüzde 3,5. Teknoloji ağırlıklı ihracatımızı artırmak hedefimiz. Teknoloji oranı yüksek, ticaret hacmi artma potansiyeli olan sektörler olsun dedik. Ya seyreden ya da içinde yaşayan ülkeler olacağız. 5 sektör; makine, otomotiv, kimya, gıda ve elektrik.

Bakanlıklar arası WhatsApp grubu var

Biz diğer bakanlıklarda telefonla 10 dakikada çözüp uygulamaya geçiyoruz. WhatsApp grubumuz da var. Hazır giyim ve tekstil bizim gururumuz. İki sektörde gerideyiz. Bunlar, kimya ve bilişim, haberleşme cihazları sektörleri.

Teknoloji seraları kurulacak

Teknoloji seraları yapmak istiyoruz. Yeri talep odaklı olacak. Biz çalışmalarımızı yaptık, taslak çalışmalarımızı... Bizim zaten çalışma grubumuzda melek yatırımcılar, start-up'lar var. TEKNOFEST de buna dahil mesela.

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Alman otomobil fabrikasının yeri belli

Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye için olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli ancak o konu Bakanımız Varank'ın çalışma alanı tabii. "

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